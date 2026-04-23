Corpay Cross-Border uitverkoren als Official FX Supplier van Toulouse Football Club

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider in bedrijfsbetalingen, kondigt met genoegen aan dat Corpay’s Cross-Border activiteit met Toulouse Football Club een akkoord heeft gesloten om hun Official FX (Foreign Exchange) Supplier te worden. Een partnerschap dat bijeen werd gebracht door SPORTFIVE, een internationaal sportmarketingagentschap.

Via dit partnerschap zal Corpay Cross-Border uitgebreide oplossingen voor FX-risicobeheer leveren om de activiteiten van Toulouse Football Club te ondersteunen. Verder zal het met awards bekroonde platform de club in staat stellen om wereldwijde betalingen via één enkel toegangspunt probleemloos te beheren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.