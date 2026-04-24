A Porsche eladja a Bugattiban lévő részesedését a BlueFive Capitalnak

LONDON--(BUSINESS WIRE)--A Porsche beleegyezett, hogy eladja a Bugatti Rimacban lévő részesedését.

A Porsche és a Rimac Group 2021-ben közös vállalkozásként hozta létre a Bugatti Rimacot, hogy otthont adjon az ikonikus Bugatti márkának. Ebben a közös vállalkozásban a Porsche 45%-os kisebbségi részesedéssel, a Rimac Group pedig 55%-kal rendelkezik. Emellett a Porsche a Rimac Groupban. 20,6%-os részesedéssel rendelkezik.

A mai napon bejelentett tranzakció részeként a Porsche teljes mértékben eladja a Bugatti Rimacban és a Rimac Groupban lévő részesedését egy HOF Capital vezette konzorciumnak. Ez a BlueFive Capitalt, mint legnagyobb befektetőt, valamint egy intézményi befektetőkből álló csoportot foglal magában az Egyesült Államokban és az EU-ban. A tranzakció lezárását követően a Rimac Group átveszi az irányítást a Bugatti Rimac felett, valamint a folyamatos növekedés támogatása érdekében stratégiai partnerséget alakít ki a BlueFive Capitallal és a HOF Capitallal.

Hazem Ben-Gacem, a BlueFive Capital alapítója és vezérigazgatója: „A Bugatti az autóipar megszállottságának emlékműve, amely Ettore Bugatti szépség és teljesítmény ötvözésére irányuló törekvéséből született. A BlueFive Capital ezt a lehetőséget többnek tekinti, mint pusztán pénzügyi tranzakciónak, és izgatottan várjuk, hogy a teljes Bugatti Rimac csapattal együttműködve tiszteleghessünk ezen örökség előtt a jövő generációi számára.”

Dr. Michael Leiters, a Porsche AG vezérigazgatója: „A Bugatti Rimac közös vállalatnak a Rimac Grouppal történő létrehozásával sikeresen megalapoztuk a Bugatti jövőjét. A Rimac Group korai stádiumban lévő befektetőjeként a Porsche jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Rimac Technology egy elismert, első osztályú autóipari technológiai vállalattá fejlődjön. Most, a részesedésünk eladásával, a Porsche alaptevékenységére koncentrálhatunk. Szeretnénk köszönetet mondani Mate Rimacnak és csapatának az elmúlt évek során nyújtott konstruktív és bizalmon alapuló együttműködését.”

Mate Rimac, a Bugatti Rimac vezérigazgatója: „A Porsche kulcsfontosságú partner, és mélységesen hálásak vagyunk a Bugatti Rimac létrehozásában betöltött szerepükért. A támogatásuk által biztosított erős alapokkal, most olyan struktúrával rendelkezünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy még gyorsabban hajtsuk végre hosszú távú elképzeléseinket. Alig várjuk, hogy együttműködhessünk új partnereinkkel.”

Amit a BlueFive Capitalról tudni érdemes:

A BlueFive Capital egy jelenleg 15 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkező globális befektetési platform, amely a nagy potenciállal rendelkező gazdaságokban rejlő lehetőségeket célozza meg azzal a céllal, hogy átalakítsa a hagyományos pénzügyi modelleket és elősegítse a fenntartható növekedést. Az Abu Dhabi Globális Piacon bejegyzett, londoni, manámai, abu-dhabi, dubaji, muscat-i és pekingi irodákkal rendelkező vállalat magántőkét, ingatlanokat, infrastrukturális és pénzügyi termékeket kínál magánvagyonnal rendelkező, intézményi és lakossági ügyfelek számára.

A BlueFive Capitalt Hazem Ben-Gacem vezetésével 2024 végén alapították, aki a globális magántőke-piac egyik legrégebben hivatalban lévő szakembere. További információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.bluefivecapital.com.

*Forrás: AETOSWire

