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Corpay Cross-Border es nombrado proveedor oficial de divisas del Toulouse Football Club

Ofrece acceso a soluciones para gestionar el riesgo cambiario y facilitar los pagos transfronterizos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) líder mundial en pagos corporativos, tiene el orgullo de anunciar que la división Cross-Border de Corpay ha suscrito un acuerdo con el Toulouse Football Club por el cual será su proveedor oficial de divisas (FX). Se trata de una colaboración impulsada por SPORTFIVE, una agencia internacional de marketing deportivo.

En el marco de esta colaboración, Corpay Cross-Border proporcionará soluciones integrales de gestión del riesgo cambiario para respaldar las operaciones del Toulouse Football Club. Además, su galardonada plataforma permitirá al club gestionar los pagos internacionales de forma fluida desde un único punto de acceso.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto de Corpay:
Brad Loder
Director general de marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contacto de TOULOUSE FOOTBALL CLUB:
Martin Truchot
Gerente de Comunicaciones
+33 6 07 46 54 69
Martin.truchot@toulousefc.com

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Manon Le Clair
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SPORTFIVE
+33 6 44 36 53 73
Manon.leclair@sportfive.com

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Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
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