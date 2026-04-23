AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Lion Reinsurance Company Limited

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Lion Reinsurance Company Limited (Lion Re) (Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Lion Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que Lion Re mantendrá en general la fortaleza de su balance en el nivel muy fuerte, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras que las iniciativas estratégicas implementadas por la administración mantendrán un desempeño operativo que respalde las calificaciones actuales en el mediano plazo.

Lion Re es una subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora, S.A. (ASSA Tenedora) y su matriz es Grupo ASSA, S.A. (Grupo ASSA), una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Lion Re es una reaseguradora con sede en Bermudas, la cual asume riesgos de filiales de ASSA Tenedora para los segmentos de daños, auto, responsabilidad civil, marítimo, vida grupo, salud y misceláneos. AM Best reconoce el papel estratégico de Lion Re dentro la estrategia regional general del grupo; sin embargo, al ser una empresa captiva, el perfil de negocio de Lion Re se considera limitado una vez comparado con otros reaseguradores comerciales.

La base de capital de Lion Re respalda su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el BCAR, así como en su evaluación de fortaleza de balance, la cual es muy fuerte. Lion Re continúa desempeñando un papel importante en la estrategia de ASSA Tenedora a medida que consolida operaciones en la región de Centro América al proporcionar capacidad de reaseguro.

El desempeño operativo adecuado de Lion Re resulta de sus compañías aseguradoras afiliadas en la región de Centro América, así como de su afiliación a Grupo ASSA, la cual proporciona sinergias, eficiencias operativas y soporte financiero. De manera regular, la compañía revisa sus lineamientos de suscripción para mejorar el desempeño de los segmentos de negocio que se desvían de los objetivos. El producto financiero, basado en una estrategia conservadora, continúa respaldando los resultados de Lion Re; sin embargo, la compañía no depende de este ingreso para lograr resultados positivos. A diciembre de 2024, la constante rentabilidad de Lion Re se vio reflejada en un retorno sobre el capital por encima del 30%. En 2025, la compañía se mantuvo rentable y en línea con los resultados previos.

Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen una pérdida material de capital que reduzca la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que no respalde las calificaciones, o si la importancia estratégica de Lion Re disminuye para el grupo. Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación incluyen un mayor grado de integración percibida sobre el rol estratégico de Lion Re dentro del grupo, al mismo tiempo que mantiene garantía de soporte por parte de su matriz.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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