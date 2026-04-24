Porsche vende su participación accionaria en Bugatti a BlueFive Capital

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Porsche ha aceptado vender su participación accionaria en Bugatti Rimac.

Porsche y el Grupo Rimac constituyeron Bugatti Rimac como empresa conjunta en 2021 destinada a alojar a la emblemática marca Bugatti. En esta empresa conjunta, Porsche goza de una participación minoritaria del 45 %, mientras que el Grupo Rimac cuenta con el 55 %. Porsche también posee una participación del 20,6 % en el Grupo Rimac.

Como parte de la transacción que se anunció hoy, Porsche cederá íntegramente sus participaciones en Bugatti Rimac y el Grupo Rimac a un consorcio encabezado por HOF Capital. Este incluye a BlueFive Capital como su principal inversor, así como a un grupo de inversores institucionales de Estados Unidos y la Unión Europea. Una vez completada la operación, el Grupo Rimac asumirá el control de Bugatti Rimac y creará una alianza estratégica con BlueFive Capital y HOF Capital para sostener su crecimiento continuo.

Hazem Ben-Gacem, fundador y director ejecutivo de BlueFive Capital, señaló: “Bugatti es un monumento a la pasión por los automóviles, producto de la búsqueda de Ettore Bugatti de la fusión perfecta entre belleza y rendimiento. BlueFive Capital considera que esta oportunidad es algo más que una simple transacción financiera, y anhelamos trabajar junto a todo el equipo de Bugatti Rimac a fin de honrar ese legado para las generaciones futuras”.

El Dr. Michael Leiters, director ejecutivo de Porsche AG, manifestó: “Gracias a la creación de la empresa conjunta Bugatti Rimac junto con el Grupo Rimac, hemos sentado con éxito las bases para el futuro de Bugatti. Además, como inversor desde las primeras etapas del Grupo Rimac, Porsche contribuyó de manera significativa en el desarrollo de Rimac Technology para convertirla en una empresa consolidada de tecnología automotriz de primer nivel. Ahora, tras la venta de nuestra participación, Porsche se centrará en su negocio principal. Queremos agradecer a Mate Rimac y a su equipo por la cooperación constructiva y basada en la confianza de los últimos años”.

Mate Rimac, director ejecutivo de Bugatti Rimac, declaró: “Porsche ha sido un socio fundamental y estamos muy agradecidos por su rol en la creación de Bugatti Rimac. Gracias a las bases sólidas aportadas por su apoyo, ahora contamos con una estructura que nos permite ejecutar nuestra visión a largo plazo aún con mayor rapidez. Anhelamos colaborar con nuestros socios nuevos”.

Acerca de BlueFive Capital

BlueFive Capital es una plataforma de inversión global que en la actualidad cuenta con U$S15 000 millones en activos bajo gestión y se centra en oportunidades en economías de alto potencial con el objetivo de transformar los modelos financieros tradicionales y fomentar el crecimiento sostenible. Constituida en el Abu Dhabi Global Market y con oficinas en Londres, Manama, Abu Dabi, Dubái, Mascate y Pekín, la empresa ofrece productos de capital privado, inmobiliarios, de infraestructura y financieros a clientes de patrimonio privado, institucionales y minoristas.

BlueFive Capital se fundó a fines de 2024 y está dirigida por Hazem Ben-Gacem, uno de los profesionales con más trayectoria en el escenario mundial del capital privado. Para obtener más información, visite www.bluefivecapital.com.

*Fuente: AETOSWire

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