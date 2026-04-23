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INNIO和Net Zero Innovation Hub联合完成全球首次3兆瓦纯氢数据中心备用电源示范

  • INNIO和Net Zero Innovation Hub for Data Centers完成业界首次3兆瓦级纯氢燃料备用电源的示范
  • Microsoft、Google和Data4的技术专家亲临现场观摩测试，验证设备在真实数据中心环境下的运行表现
original INNIO联合Net Zero Innovation Hub打造全球首次3兆瓦纯氢数据中心备用电源示范，Microsoft、Google和DATA4技术专家现场见证

INNIO联合Net Zero Innovation Hub打造全球首次3兆瓦纯氢数据中心备用电源示范，Microsoft、Google和DATA4技术专家现场见证

奥地利延巴赫和丹麦腓特烈西亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- INNIO Group携手Net Zero Innovation Hub for Data Centers，完成了业界首次利用3兆瓦级纯氢燃料燃气发动机为数据中心提供备用电源的示范，具有重要的里程碑意义。本次测试是该创新中心结构化协作方法的重要环节，旨在筛选和验证创新技术，推动其在数据中心行业的大规模部署。Microsoft、Google和Data4的技术专家亲临现场观摩测试，以评估其性能是否符合数据中心的运营需求。

INNIO的天然气发动机以快速启动能力、出色的瞬态响应和稳定的运行表现著称。目前，这些性能优势已在氢气燃料工况下得到成功验证。

在INNIO研发基地开展的3兆瓦级测试中，氢燃料Jenbacher发动机完全满足关键任务数据中心运行的严苛响应要求。测试通过模拟AI负载模型和大幅快速负荷波动，还原真实数据中心运行场景，完成性能验证。Microsoft、Google和Data4的技术专家现场观摩测试，并结合实际数据中心要求对性能进行评估，证实氢燃料发动机是满足下一代高负载数据中心备用电源和主电源需求的优质可行方案。

本次测试是该创新中心结构化协作流程的一部分，旨在扩大创新规模。该中心汇聚数据中心行业领军企业，共同制定新技术大规模部署于数据中心的标准。在针对低碳备用解决方案开展全球信息征集(RFI)后，氢气和清洁燃料被选定为柴油备用发电机的替代技术路径。INNIO的Jenbacher燃气发动机技术被选中进行兆瓦级验证，公司与创新中心技术团队合作，共同筹备并顺利完成本次测试。该创新中心的团队成员包括Data4、Google、Microsoft、Schneider Electric和Vertiv等行业合作伙伴。

随着AI驱动的负载增长加速，数据中心运营方愈发重视能源供应稳定性、快速部署能力和低碳转型建设。行业分析机构预测，新建数据中心的场内自用能源系统和混合能源系统渗透率，将从2025年的10%至20%提升至2030年的50%至60%，彰显市场亟需可规模化的低碳方案以替代传统柴油备用系统。

INNIO Group总裁兼首席执行官Olaf Berlien博士表示：“数据中心是数字经济的支柱，其能源需求正在迅速增长。本次验证测试证明，即便完全使用纯氢气运行，INNIO的技术也能提供数据中心所需的瞬态响应、抗风险能力和运行灵活性。”

Net Zero Innovation Hub for Data Centers首席执行官Alberto Ravagni补充道：“本次测试的成功，不仅验证了这款可规模化清洁备用解决方案的可行性，也证明了创新中心的全新协作模式能够加快创新解决方案在数据中心行业的落地应用。”

基于氢能的场内备用电源和主电源解决方案为低碳备用电源和主电源提供了一条有前景的路径，能够加快数据中心部署、助力电网集成和电网稳定运行。INNIO Group和Net Zero Innovation Hub for Data Centers计划持续深化合作，推进该解决方案的规模化落地，重点攻克燃料供给、配套基建、储存设施、审批流程、双燃料适配和数据中心架构融合等关键配套环节。

关于INNIO Group

INNIO Group是领先的能源解决方案与服务提供商，助力各行业与社区在当下实现可持续能源的有效应用。依托Jenbacher和Waukesha两大产品品牌，以及AI驱动的myplant数字平台，INNIO Group为数据中心电力基础设施、分布式发电及压缩应用提供创新解决方案。凭借灵活、可扩展且具备韧性的能源解决方案与服务，INNIO Group帮助客户在整个能源价值链中推动能源转型，即便在电网无法覆盖的区域，也能帮助确保可靠的能源供应。

如需了解更多信息，请访问INNIO Group网站： innio.com 。请在 XLinkedIn 上关注INNIO Group。

INNIO、Jenbacher、Waukesha和myplant是INNIO Group或其子公司在欧盟、美国和其他国家的商标或注册商标。如需查看INNIO Group商标列表，请访问 innio.com/trademarks 。所有其他商标和公司名称均为其各自所有者的财产。

关于Net Zero Innovation Hub for Data Centers

Net Zero Innovation Hub for Data Centers汇聚数据中心行业领军企业，旨在加快先进净零排放解决方案的部署。该中心由Danfoss、Data4、Google、Microsoft、Schneider Electric和Vertiv联合主导，通过消除技术、商业、监管和财务风险来降低创新风险。其目标是通过采用独特的结构化协作创新方法，助力数据中心可持续发展，并推动向净零排放未来的转型。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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如需了解更多信息，请联系：

Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com

Christine Kjær Jacobsen
Net Zero Innovation Hub for Data Centers
+45 2975 2932
chja@netzerodatacenters.com

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