Porsche verkoopt een belang in Bugatti aan BlueFive Capital

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Porsche is overeengekomen om zijn aandelenbelang in Bugatti Rimac te verkopen.

Porsche en Rimac Group hebben Bugatti Rimac in 2021 opgericht als een joint venture om te dienen als de thuisbasis van het iconische Bugatti-merk. In deze joint venture heeft Porsche een minderheidsbelang van 45%, terwijl Rimac Group 55% bezit. Porsche heeft ook een belang van 20,6% in Rimac Group.

Als onderdeel van de vandaag aangekondigde transactie zal Porsche zijn aandelenbelangen in Bugatti Rimac en Rimac Group volledig afstoten aan een door HOF Capital geleid consortium. Tot dit consortium behoren BlueFive Capital als grootste investeerder, evenals een groep institutionele investeerders uit de VS en de EU. Na de afronding van de transactie zal Rimac Group de zeggenschap over Bugatti Rimac overnemen en een strategisch partnerschap aangaan met BlueFive Capital en HOF Capital om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen.

Hazem Ben-Gacem, oprichter en CEO van BlueFive Capital: “Bugatti is een monument voor de passie voor auto’s, ontstaan uit Ettore Bugatti’s streven naar een combinatie van schoonheid en prestaties. BlueFive Capital beschouwt deze kans als meer dan alleen een financiële transactie, en we kijken ernaar uit om samen met het hele Bugatti Rimac-team te werken om dat erfgoed voor de komende generaties in ere te houden.”

Dr. Michael Leiters, CEO van Porsche AG: “Door samen met Rimac Group de joint venture Bugatti Rimac op te richten, hebben we met succes de basis gelegd voor de toekomst vanBugatti. En als vroege investeerder in Rimac Group heeft Porsche een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Rimac Technology tot een gevestigde, toonaangevende toeleverancier van autotechnologie. Met de verkoop van ons belang richten we Porsche nu volledig op de kernactiviteiten. We willen Mate Rimac en zijn team bedanken voor de constructieve en vertrouwensvolle samenwerking in de afgelopen jaren.”

Mate Rimac, CEO van Bugatti Rimac: “Porsche is een cruciale partner geweest, en we zijn enorm dankbaar voor hun rol bij de oprichting van Bugatti Rimac. Dankzij de sterke basis die hun steun heeft gelegd, beschikken we nu over een structuur waarmee we onze langetermijnvisie nog sneller kunnen realiseren. We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe partners.”

Over BlueFive Capital

BlueFive Capital is een wereldwijd investeringsplatform met momenteel $15 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en richt zich op kansen in economieën met hoog groeipotentieel, met als doel traditionele financiële modellen te transformeren en duurzame groei te bevorderen. Opgericht in Abu Dhabi Global Market en met kantoren in London, Manama, Abu Dhabi, Dubai, Muscat en Beijing, biedt het bedrijf private equity-, vastgoed-, infrastructuur- en financiële producten aan voor vermogende particulieren, institutionele beleggers en retailklanten.

BlueFive Capital werd eind 2024 opgericht en staat onder leiding van Hazem Ben-Gacem, een van de meest ervaren professionals in de wereldwijde private-equitysector. Bezoek voor meer informatie www.bluefivecapital.com.