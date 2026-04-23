Vitrealab y poLight ASA se asocian para abordar los artefactos de coherencia en las pantallas de RA con tecnología láser-LCoS

VIENA Y TØNSBERG, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Vitrealab GmbH y poLight ASA (OSE: PLT) han anunciado hoy una colaboración para mejorar las arquitecturas de iluminación láser destinadas a pantallas de realidad aumentada (RA) basadas en LCoS, con el objetivo de reducir los artefactos de imagen relacionados con la coherencia, al tiempo que se mantiene la eficiencia y el tamaño compacto del sistema.

La iluminación por láser ofrece claras ventajas a nivel de sistema para los motores de luz de realidad aumentada basados en LCoS, entre las que se incluyen una alta eficiencia óptica gracias a la polarización intrínseca, un mejor aprovechamiento de la extensión luminosa y la capacidad de alcanzar altos niveles de brillo. Sin embargo, los artefactos de coherencia, que se manifiestan en forma de motas y franjas, siguen siendo uno de los principales obstáculos para su adopción en las pantallas de visión cercana con LCoS.

En los últimos años, Vitrealab ha desarrollado una tecnología propia denominada Quantum Light Chip (QLC) para reducir los artefactos de coherencia por debajo del umbral de visibilidad en los motores de luz de RA.

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