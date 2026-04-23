AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Reaseguradora América SPC Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Reaseguradora América SPC Ltd. (RAM Re) (Islas Caimán). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de RAM Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que RAM Re mantendrá en general la fortaleza de su balance en el nivel muy fuerte, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras que las iniciativas estratégicas implementadas por la administración mantendrán un desempeño operativo que respalde las calificaciones actuales en el mediano plazo.

RAM Re es una subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora, S.A. y su matriz es Grupo ASSA, S.A., una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

RAM Re está registrada como una compañía de células de portafolio segregado (SPC, por sus siglas en inglés) y cuenta con una licencia Clase B(iii) emitida bajo la ley de seguros de Islas Caimán, la cual permite a grandes clientes colocar riesgos propietarios a través de células de portafolio segregado. AM Best reconoce el papel estratégico de RAM Re dentro de la estrategia regional del grupo; sin embargo, el perfil de negocio de RAM Re se considera limitado debido a que reduce su accesibilidad a otros mercados una vez comparado con otros reaseguradores comerciales.

La compañía también muestra un sólido desempeño operativo y su afiliación a Grupo ASSA S.A. proporciona sinergias y eficiencias operativas, así como soporte de su compañía matriz y una apropiada administración integral de riesgos. AM Best espera que RAM Re mantenga niveles de capitalización ajustada por riesgos que respalden sus calificaciones pese a cambios en su perfil de negocio, impulsados principalmente por desarrollos en sus células de portafolio segregado.

Preocupaciones respecto al crecimiento del volumen de negocios y la integración de nuevos portafolios, los cuales históricamente han presionado la base de capital de la compañía, continúan siendo contrarrestados a través de la exitosa implementación de la estrategia de RAM Re. Ello se refleja en su rentabilidad constante respaldada por tres células de portafolio segregado que permiten a algunos de los mayores clientes del grupo participar en sus propios riesgos.

Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un deterioro en la capitalización ajustada por riesgos de RAM Re, impulsado por un desarrollo no exitoso del perfil de negocio en su núcleo y sus células de portafolio segregado. Factores que también podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen una disminución en la importancia estratégica de RAM Re para su empresa matriz. Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación son poco probables, pero incluyen mejoras sostenidas en la base de capital de RAM Re que respalden los niveles actuales de capitalización ajustada por riesgos o un aumento en su importancia estratégica para su empresa matriz.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

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