Agam Capitalと1823 Partners、生命保険会社向けエンドツーエンド・バリューチェーンソリューション提供に向けた戦略的パートナーシップを締結

ニューヨーク、マイアミ発--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 保険関連の資産・負債分析における世界的リーダーであるAgam Capitalと、保険業界に特化した投資戦略を展開する独自の資産運用会社1823 Partners (US) LLCは、本日、グローバル保険会社にサービスを提供するための長期的な戦略的パートナーシップを締結したことを発表した。本パートナーシップにより、米国外の保険会社に対し、再保険を通じた恒久資本へのアクセス、既契約リスクの移転や資本ソリューション、さらには新商品設計やフロー再保険契約における共創パートナーシップを提供する。

本パートナーシップでは、保険契約者保証に向けた革新的な設計・管理ソリューション、調達・ストラクチャリング・モニタリングにおける高度な資産運用機能、および恒久的エクイティ資本の提供を通じて、保険会社パートナーには持続的なアルファ創出を、保険契約者およびステークホルダーには堅実な運用成果を実現する。

本パートナーシップは、両社の補完的な強みを結集している:

保険会社、年金基金、ファミリーオフィス等の長期志向の投資家を対象にした、1823 Partnersの多様なセクターにおける資産運用能力。

Agam Capitalの保険ストラクチャリングにおける深い専門知識と、独自のバランスシート管理技術プラットフォーム。

1823 Partnersの共同創業者兼CEOであるAnant Bhalla氏は次のように述べている。「保険業界のバリューチェーンは過去20年以上にわたって細分化しており、その結果として、負債の分配、バランスシート上のリスク負担能力の提供者、および資産調達能力の提供者の間で、価値経済の断片化と変化が生じてきた。当社独自のエンドツーエンド・ソリューションは、保険会社に対し、競争上必要なあらゆる機能、すなわち商品設計、世界クラスの資産負債管理（ALM）、長期資本へのアクセス、強靭なプライベート資産の調達、構成、継続的な監視といった機能への強力な流通アクセスを提供する。これらすべては、複雑で絶えず変化する環境下で成功するために必要なALM 3.0インフラストラクチャソリューションによって支えられている。」

Agamの共同創業者であるChak Raghunathan氏とAvi Katz氏は次のように述べている。「保険業界のALMにおける根本的な課題は、使用されてきたモデルが、より流動性が低くシンプルな世界を前提に設計されていた点にある。当社は、動的で変化の激しいグローバル資本市場の複雑な現状に対処するため、企業全体をリアルタイムで統合し、動的に価格設定やリスク管理を行うことができるAIエージェントを搭載した、独自のAI駆動型ALMプラットフォームをゼロから設計・構築した。このパートナーシップは、両社の能力を統合し、グローバル保険会社の利益のために役立てる手段として締結されたものである。」

テクノロジーの基盤：pALMとLeadAii

本パートナーシップの中核を成すのが、Agam Capitalの独自資産負債管理（ALM）プラットフォーム「pALM」である。pALMは、保険数理モデリング、資産運用、会計、リスク管理、財務管理を単一の統合エコシステムに集約したプラットフォームとして独自の地位を確立しており、企業全体において一貫した「真実」を提供する。

Agamの創業者は、pALMを基盤として、次世代マルチエージェントのAI駆動型ALMプラットフォーム「LeadAii」を開発した。LeadAiiは、負債モデリングや動的資産配分から、金利リスク、信用リスクおよび長寿リスクの要因全体にわたるシナリオ分析やストレステストに至るまで、保険ALMのあらゆる複雑な課題に対し、リアルタイムで対応可能な自律型エージェントのネットワークを展開する。

LeadAiiは、オープンソースを基盤に開発された独自の大規模言語モデル上に設計され、生命保険および退職年金向けに特化してカスタマイズされている。本システムは、完全に隔離されたエージェント型フレームワーク内で動作し、外部データへのアクセスおよび組織外へのデータ転送は一切行わない。これにより、規制の厳しい金融環境において汎用AIの導入を制限するハルシネーションやセキュリティのリスクに対応している。pALMとLeadAiiは連携し、本パートナーシップにおけるエンドツーエンドモデルを大規模かつ実践的に運用可能にするターンキー型ALMインフラを提供する。

初期の戦略的焦点

本戦略的パートナーシップはアジア市場をターゲットとし、第一段階として日本の保険業界に注力する。日本の生命保険・退職年金業界は、規制および構造面での大きな変化を迎えており、本パートナーシップが提供する統合型ソリューションに対する需要が高まっている。また、チームは他市場においても、テクノロジー、資産・資本へのアクセス、ストラクチャリングの専門性を統合した提案により、従来手法では実現できない成果を提供できる他市場における厳選された機会も追求していく。

Agam Capitalについて

Agamは、保険関連の資産および負債分析におけるグローバルリーダーである。2016年に設立されたAgamは、保険業界全体のバランスシート最適化に向けた差別化された分析プラットフォームであるpALMエコシステムを運営している。この独自の資産負債管理（ALM）プラットフォームは、Agamの戦略的パートナーが資本および成長目標を上回るよう支援するものである。動的戦略的資産配分（DSAA）および企業リスク管理（ERM）インフラを完全に組み込んだpALMは、さまざまな規制管轄区域にまたがるグローバルな顧客に対して、ワンストップのターンキー型保険ソリューションを提供するAgamの能力を支えている。Agamの専門家チームは、米国、カナダ、バミューダ、インド、日本にオフィスを構え、グローバルに展開している。さらに、バミューダを拠点とする再保険会社に対し、運用、管理、ガバナンスに関する包括的なサービスを提供するAgam ISAC Bermudaは、バミューダ金融局（BMA）よりクラスE保険会社として正式な認可を受けている。

1823 Partnersについて

1823 Partnersは、保険会社、年金基金、ファミリーオフィスの投資家などの顧客に対し、それぞれのリスク・リターン特性に合わせた投資戦略を通じて支援を行う登録投資顧問会社である。同社は、実物資産および強靭なクレジット投資によって投資家への確かな約束を裏付け、そのコミットメントを果たすことに注力している。また、同社は、不動産、プライベート・エクイティ、アセット・バック・ファイナンス、企業クレジットの各分野で実証された能力を持ち、拡大を続ける多様なプライベート投資戦略を運用している。1823 Partnersはマイアミとニューヨークにオフィスを構えており、2026年後半にはロンドンに新たなオフィスを開設予定である。詳細については、次を参照のこと。www.1823.partners。

LeadAiiについて

LeadAiiは、主要なオープンソースLLM基盤の上に構築された独自言語モデルを活用し、マルチエージェントフレームワークを専門とする次世代AIテクノロジー企業である。当初は生命保険・退職年金分野に注力していたが、LeadAiiのモジュール型アーキテクチャは業界を超えて拡張できるよう特化して設計されており、保険や金融サービスにとどまらない変革を可能にする。2025年に設立され、テキサス州オースティンに本社を置くLeadAiiは、先進的な企業と提携し、複雑なワークフローをインテリジェントかつ自動化された体験へと転換し、測定可能なビジネスインパクトを創出する。