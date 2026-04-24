A Porsche vende participação na Bugatti para a BlueFive Capital

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Porsche concordou em vender sua participação acionária na Bugatti Rimac.

A Porsche e o Grupo Rimac estabeleceram a Bugatti Rimac como uma joint venture em 2021 para abrigar a icônica marca Bugatti. Nessa joint venture, a Porsche detém uma participação minoritária de 45%, enquanto o Grupo Rimac possui 55%. A Porsche também detém uma participação de 20,6% no Grupo Rimac.

Como parte da transação anunciada hoje, a Porsche se desfará integralmente de suas participações acionárias na Bugatti Rimac e no Grupo Rimac para um consórcio liderado pela HOF Capital. Este consórcio inclui a BlueFive Capital como seu maior investidor, bem como um grupo de investidores institucionais dos EUA e da UE. Após a conclusão da transação, o Grupo Rimac assumirá o controle da Bugatti Rimac e formará uma parceria estratégica com a BlueFive Capital e a HOF Capital para apoiar seu crescimento contínuo.

Hazem Ben-Gacem, fundador e CEO da BlueFive Capital, afirmou: “A Bugatti é um monumento à obsessão automotiva, nascida da busca de Ettore Bugatti pela combinação de beleza e desempenho. A BlueFive Capital encara essa oportunidade como algo mais do que uma simples transação financeira e estamos ansiosos para trabalhar ao lado de toda a equipe da Bugatti Rimac para honrar esse legado por gerações.”

Dr. Michael Leiters, CEO da Porsche AG: “Ao criarmos o consórcio Bugatti Rimac em conjunto com o Grupo Rimac, estabelecemos com sucesso as bases para o futuro da Bugatti. E como investidora inicial do Grupo Rimac, a Porsche contribuiu significativamente para o desenvolvimento da Rimac Technology, transformando-a em uma empresa consolidada de tecnologia automotiva de nível 1. Agora, com a venda de nossa participação, estamos concentrando a Porsche em seu negócio principal. Gostaríamos de agradecer a Mate Rimac e sua equipe pela cooperação construtiva e de confiança ao longo dos últimos anos.”

Mate Rimac, CEO da Bugatti Rimac: “A Porsche tem sido uma parceira crucial e somos profundamente gratos por seu papel na criação da Bugatti Rimac. Com as bases sólidas que seu apoio nos proporcionou, agora temos uma estrutura que nos permite executar ainda mais rapidamente nossa visão de longo prazo. Aguardamos com expectativa nossa colaboração com nossos novos parceiros.”

Sobre a BlueFive Capital

A BlueFive Capital é uma plataforma global de investimentos que hoje possui US$ 15 bilhões em ativos sob gestão e busca oportunidades em economias de alto potencial com o objetivo de transformar os modelos financeiros tradicionais e fomentar o crescimento sustentável. Incorporada no Abu Dhabi Global Market e com escritórios em Londres, Manama, Abu Dhabi, Dubai, Muscat e Pequim, a empresa oferece produtos de capital privado, imobiliários, de infraestrutura e financeiros para clientes de alta renda, institucionais e de varejo.

A BlueFive Capital foi fundada no final de 2024 e é liderada por Hazem Ben-Gacem, um dos profissionais com mais experiência no cenário global de private equity. Para mais informações, acesse www.bluefivecapital.com.

*Fonte: AETOSWire

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