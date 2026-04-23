INNIO y Net Zero Innovation Hub logran la primera demostración mundial de un sistema de respaldo energético de 3 MW para centros de datos impulsado por hidrógeno 100 %

JENBACH, Austria, y FREDERICIA, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group, junto con Net Zero Innovation Hub for Data Centers, ha completado una demostración pionera y sin precedentes en el sector de sistemas de respaldo energético para centros de datos mediante motores Jenbacher que funcionan exclusivamente con hidrógeno a escala de 3 MW. La prueba se llevó a cabo dentro del enfoque estructurado y colaborativo del Hub para identificar y validar tecnologías innovadoras capaces de implantarse a gran escala en la industria de los centros de datos. Expertos técnicos de Microsoft, Google y Data4 asistieron a las pruebas en directo para evaluar el rendimiento conforme a los requisitos operativos de estas instalaciones.

Los motores de gas natural de INNIO son reconocidos por su rápida capacidad de arranque, su sólida respuesta ante cambios bruscos de carga y su funcionamiento estable. Ahora, estas prestaciones también se han demostrado con hidrógeno.

Durante los ensayos de 3 MW realizados en el centro de investigación de INNIO, el motor Jenbacher que funciona con hidrógeno cumplió los exigentes perfiles de respuesta necesarios para operaciones críticas en centros de datos. Este hito se validó mediante distintos perfiles de carga vinculados a la inteligencia artificial y variaciones bruscas de demanda que reproducían condiciones reales de funcionamiento. Los expertos técnicos de Microsoft, Google y Data4 presenciaron las pruebas en directo y evaluaron el rendimiento frente a requisitos reales del sector, confirmando que los motores de hidrógeno representan una vía prometedora para cubrir las necesidades de suministro principal y de respaldo en centros de datos de nueva generación y alta demanda.

Esta prueba forma parte del proceso estructurado y colaborativo del Hub para acelerar la innovación a gran escala. En el Hub, los líderes del sector de los centros de datos definen conjuntamente los requisitos que deben cumplir las nuevas tecnologías para su despliegue masivo. Tras una solicitud global de información (RFI) sobre soluciones de respaldo bajas en carbono, el hidrógeno y los combustibles limpios fueron seleccionados como alternativa a los generadores diésel de respaldo. La tecnología de motores de gas Jenbacher de INNIO fue elegida para su validación a escala de megavatios, y la empresa preparó y ejecutó con éxito la prueba en colaboración con el equipo técnico del Hub. El Hub cuenta con socios del sector como Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric y Vertiv.

Ante el rápido crecimiento de la demanda impulsado por la inteligencia artificial, los operadores de centros de datos priorizan la seguridad de suministro, la rapidez de implantación y la descarbonización. Los analistas del sector prevén que los sistemas energéticos híbridos y de autoconsumo en nuevos centros de datos pasen del 10 %-20 % en 2025 al 50 %-60 % en 2030, lo que subraya la necesidad de alternativas escalables y bajas en carbono frente a los sistemas diésel de respaldo.

“Los centros de datos son un pilar esencial de la economía digital y sus necesidades energéticas crecen con rapidez. Esta prueba de validación demuestra que la tecnología de INNIO ofrece la capacidad de respuesta, la resiliencia y la flexibilidad que requieren los centros de datos, incluso cuando funcionan exclusivamente con hidrógeno”, afirmó el Dr. Olaf Berlien, presidente y consejero delegado de INNIO Group.

“Esta prueba valida no solo una solución de respaldo limpia y escalable, sino también el innovador enfoque colaborativo del Hub para acelerar la adopción de soluciones avanzadas en el sector de los centros de datos”, añadió Alberto Ravagni, consejero delegado de Net Zero Innovation Hub for Data Centers.

Las soluciones de suministro principal y de respaldo con hidrógeno implantadas in situ representan una vía prometedora hacia un modelo energético bajo en carbono, al permitir un despliegue más ágil de centros de datos, una mejor integración en la red y una mayor estabilidad del sistema eléctrico. INNIO Group y Net Zero Innovation Hub for Data Centers prevén seguir colaborando para impulsar el desarrollo de esta solución, con especial atención a factores clave como la disponibilidad de combustible, la infraestructura, el almacenamiento, los permisos, las capacidades de doble combustible y su integración en la arquitectura de los centros de datos.

Acerca de INNIO Group

INNIO Group es un proveedor líder de soluciones energéticas y servicios que ayuda a industrias y comunidades a hacer realidad hoy la energía sostenible. A través de sus marcas Jenbacher y Waukesha, así como de su plataforma digital myplant impulsada por inteligencia artificial, INNIO Group ofrece soluciones innovadoras para infraestructuras energéticas de centros de datos, generación distribuida y aplicaciones de compresión. Gracias a sus soluciones y servicios energéticos flexibles, escalables y resilientes, INNIO Group permite a sus clientes avanzar en la transición energética a lo largo de toda la cadena de valor y contribuye a garantizar un suministro fiable incluso allí donde no existe acceso a la red eléctrica.

Para obtener más información, visite el sitio web de INNIO Group en innio.com. Siga a INNIO Group en X y LinkedIn.

INNIO, Jenbacher, Waukesha y myplant son marcas comerciales o marcas registradas de INNIO Group o de alguna de sus filiales en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Para consultar la lista de marcas de INNIO Group, visite innio.com/trademarks. El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Acerca de Net Zero Innovation Hub for Data Centers

Net Zero Innovation Hub for Data Centers reúne a líderes del sector de los centros de datos para acelerar la implantación de soluciones avanzadas de cero emisiones netas. Liderado por Danfoss, Data4, Google, Microsoft, Schneider Electric y Vertiv, el Hub impulsa la innovación al reducir riesgos técnicos, comerciales, regulatorios y financieros. Mediante una metodología única, estructurada y colaborativa de innovación, su objetivo es respaldar el crecimiento sostenible de los centros de datos y facilitar al mismo tiempo la transición hacia un futuro con cero emisiones netas.

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