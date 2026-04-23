Vitrealab e poLight ASA collaborano per affrontare il problema degli artefatti di coerenza nei display AR Laser-LCoS

VIENNA e TØNSBERG, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Vitrealab GmbH e poLight ASA (OSE: PLT) oggi hanno annunciato una collaborazione per promuovere le architetture di illuminazione laser per i display di realtà aumentata (AR) basati su LCoS, con un'attenzione alla mitigazione degli artefatti di immagine associati alla coerenza, preservando al contempo l'efficienza e la compattezza dei sistemi.

L'illuminazione basata sui laser offre chiari vantaggi a livello di sistema per motori di illuminazione per l'AR basati su tecnologia LCoS, tra cui efficienza ottica dovuta a polarizzazione intrinseca, uso migliorato dell'accettanza e scalabilità a elevati livelli di luminosità. Tuttavia, gli artefatti di coerenza, che si manifestano sotto forma di macchie e frange, sono rimasti un ostacolo primario all'adozione nei display vicino agli occhi basati sulla tecnologia LCoS.

Negli ultimi anni, Vitrealab ha sviluppato una tecnologia proprietaria chiamata Quantum Light Chip (QLC) per ridurre gli artefatti di coerenza al di sotto della visibilità nei motori di illuminazione per l'AR.

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