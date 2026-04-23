AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de ASSA Compañía de Seguros S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a+” (Excelente) de ASSA Compañía de Seguros S.A. (ASSA) (Panamá, Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de ASSA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que ASSA mantendrá en general la fortaleza de su balance en el nivel más fuerte, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras que las iniciativas estratégicas implementadas por la administración mantendrán un desempeño operativo que respalde las calificaciones actuales en el mediano plazo.

ASSA es una subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora, S.A. y su matriz es Grupo ASSA, S.A., una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Las calificaciones reflejan la fortaleza de balance de ASSA, la cual está respaldada por su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, con base en el BCAR, una buena calidad en la suscripción y rentabilidad, sólida administración del capital, un adecuado programa de reaseguro y esquema de administración integral de riesgos que respalda su perfil de riesgo.

ASSA es una aseguradora con sede en Panamá que fue establecida en 1980 y se sitúa como la compañía de seguros más grande del país en términos de participación de mercado por primas. La compañía se encuentra diversificada tanto geográficamente como en su un portafolio de productos e inversiones, con primas netas suscritas principalmente compuestas por salud, fuego, auto, vida individual y grupal y otros tipos de seguros. ASSA opera a través de una red de corredores de seguros, agentes y canales de distribución directos.

La base de capital de la compañía ha crecido constantemente a través de la reinversión de ganancias.

Un diversificado programa de reaseguro colocado con un panel de reaseguradores de alta calidad refuerza la estrategia de crecimiento de la compañía; en consecuencia, las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte se minimizan.

Un 13% de crecimiento interanual en las primas emitidas brutas y una buena contención de la estructura de costos, impulsado principalmente por mejoras en las líneas de negocio de auto, fuego, salud y vida llevo a ASSA a obtener resultados de suscripción rentables en 2025. La compañía mantiene un sólido perfil de riesgo y su producto financiero continúa respaldando sus resultados; sin embargo, la compañía no depende de este tipo de ingreso para lograr resultados positivos. ASSA mantiene una estrategia de suscripción correctamente definida que se adhiere de manera consistente a una disciplinada filosofía de selección y transferencia de riesgos; la compañía revisa regularmente sus directrices de suscripción para mejorar el desempeño de los segmentos de negocio que se están desviando de los objetivos.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el capital disponible de la compañía ya no es capaz de respaldar sus riesgos, ya sea por salidas de capital o un mayor apetito de riesgo, o por un mayor apalancamiento financiero o una baja cobertura de interés en la matriz. Adicionalmente, acciones negativas de calificación también podrían ocurrir si el desempeño operativo se deteriora a niveles que ya no respalden las calificaciones actuales. Acciones positivas de calificación son poco probables, pero podrían ocurrir si ASSA logra mejoras sustanciales en su esquema de administración integral de riesgos.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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