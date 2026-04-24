OG&E ospiterà la conferenza annuale di Bidgely EmPOWER AI 2026 a New York City

LOS ALTOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--La conferenza di spicco sull'intelligenza energetica di Bidgely, EmPOWER AI, si svolgerà dal 12 al 14 maggio a New York City per riunire i dirigenti delle aziende di servizi pubblici, i ricercatori nel campo dell'energia e gli esperti di tecnologia attorno al tema dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore energetico. Ospitata da OG&E con sessioni condotte da Alabama Power, Eversource, NV Energy, PSEG Long Island, Xcel Energy e altre aziende, EmPOWER AI 2026 illustrerà come i servizi pubblici stiano andando oltre la fase di sperimentazione con l'intelligenza artificiale per entrare nella scalabilità a livello aziendale.

Ogni anno, Bidgely presenta le ultime novità in materia di tecnologia della sua piattaforma di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. EmPOWER AI 2026 presenterà nuove capacità di intelligenza artificiale agentica appositamente realizzate per trasformare ogni segnale di contatore smart in una conversazione personalizzata con il cliente su larga scala.

"Ospitare EmPOWER AI ci consente di promuovere la collaborazione ad alto livello necessaria per orientarci in una transizione energetica complessa", ha dichiarato Kirby Brinlee, Direttore di Esperienza del Cliente presso OG&E. "Mentre passiamo dalla fase "e se" della tecnologia a quella del "come" dell'implementazione, condividere storie di successo operativo aiuta tutto il settore a muoversi più rapidamente e con maggiore sicurezza".

Risultati concreti, su larga scala

EmPOWER AI 2026 presenterà una serie prestigiosa di voci e sessioni provenienti da realtà concrete, esaminando i traguardi raggiunti dai servizi pubblici, i compromessi che hanno dovuto accettare e i requisiti reali per l'implementazione su larga scala dell'intelligenza artificiale in un contesto regolamentato.

"Il settore dei servizi pubblici sta raggiungendo un punto di svolta critico, dove i silos di dati non sono più sostenibili. Superare queste barriere richiede un profondo impegno nella ricerca in più settori e nella collaborazione radicale”, ha aggiunto Gaia Gallotti, Direttore della ricerca, IDC. “Quando gli innovatori tecnologici e i vertici delle aziende di servizi pubblici costruiscono su una base condivisa di dati, andiamo oltre i rimedi incrementali e iniziamo a progettare l'infrastruttura davvero resiliente che serve in futuro”.

Tra i relatori:

Johnny Whitfield , Vicepresidente, Coinvolgimento del cliente, OG&E

, Vicepresidente, Coinvolgimento del cliente, Kirby Brinlee , Direttore, Esperienza cliente, OG&E

, Direttore, Esperienza cliente, Maddie Emerson , Responsabile, Sviluppo prodotti e programmi, OG&E

, Responsabile, Sviluppo prodotti e programmi, Ryan Jones , Responsabile, Innovazione, OG&E

, Responsabile, Innovazione, Bria Shea , Presidente, MN, ND e SD, Xcel Energy

, Presidente, MN, ND e SD, David Gladey , Vicepresidente, Ingegneria della distribuzione, Eversource

, Vicepresidente, Ingegneria della distribuzione, Lou DeBrino , Vicepresidente, Servizio clienti, PSEG Long Island

, Vicepresidente, Servizio clienti, Adam Grant , Direttore, Servizi energetici integrati, Operazioni, NV Energy

, Direttore, Servizi energetici integrati, Operazioni, Laverne Price , Direttore, Esperienza clienti, OUC

, Direttore, Esperienza clienti, Mike Presti , Direttore, Esperienza clienti e Marketing, PSEG Long Island

, Direttore, Esperienza clienti e Marketing, Nayan Parikh , Sr Manager, Tecnologia e progetti per i clienti, PSEG Long Island

, Sr Manager, Tecnologia e progetti per i clienti, Dylan Wilcox , Analista strategico senior, Alabama Power

, Analista strategico senior, Brenda Carter , Manager, Centro assistenza esperienza clienti, APS

, Manager, Centro assistenza esperienza clienti, Tessa Jilot , Responsabile del programma di efficienza energetica, Avista

, Responsabile del programma di efficienza energetica, Eric Falcone , Responsabile delle operazioni AMI, Eversource

, Responsabile delle operazioni AMI, Denine Rothman , Responsabile, Time of Day Program, PNM

, Responsabile, Time of Day Program, Gaia Gallotti , Direttore della ricerca, IDC

, Direttore della ricerca, Darren Roback , Architetto delle soluzioni, AWS

, Architetto delle soluzioni, Seth Little , Direttore, Sviluppo del mercato, CLEAResult

, Direttore, Sviluppo del mercato, Nick Woolley , CEO, ev.energy

, CEO, Srikanth Srinivasan , VP, Transizione energetica, Infosys

, VP, Transizione energetica, Joe Mellusi , Direttore delle vendite, Itron

, Direttore delle vendite, Latisha Younger-Canon , Direttore, Business Development, Resource Innovations

, Direttore, Business Development, Martin Shalhoub , Partner, Energy & Utilities, West Monroe

, Partner, Energy & Utilities, Abhay Gupta , Fondatore e CEO, Bidgely

, Fondatore e CEO, Gautam Aggarwal , Direttore dei ricavi, Bidgely

, Direttore dei ricavi, Karthik Moorthy , Direttore della crescita, Bidgely

, Direttore della crescita, Ted Nielsen, Direttore dei prodotti, Bidgely

Gli argomenti delle sessioni comprendono:

Piano d'azione e presentazione: i vantaggi dell'IA verticale

La convenienza interessa tutti: proteggere la convenienza a livello di sistema

Conoscere ogni cliente per interazioni più intelligenti

Trasformare le chiamate costose in occasioni per rafforzare la fiducia

Dietro le quinte: la scienza di conoscere ogni abitazione

Dalla definizione delle tariffe alla formazione del carico: analisi dei dati, intelligenza artificiale e coaching come anello mancante

Pianificazione più intelligente dell'elettrificazione: ridurre i costi, rinviare il capitale

Intelligenza come competenza essenziale: ampliare UtilityAI Pro per l'azienda

Trasformare AMI 2.0 in intelligenza di rete in tempo reale

L'implementazione dell'AI verticale realizzata appositamente per il settore energetico nelle attività giornaliere dei servizi pubblici sta alla base dei risultati necessari per promuovere un futuro energetico più resiliente ed economico, affrontando allo stesso tempo le esigenze di oggi, facendo lievitare i costi, aumentando la complessità normativa e la pianificazione dell'elettrificazione e la pressione dei capitali.

“Con l'intensificarsi e l'evolversi delle pressioni sulla rete, si è evoluta la tecnologia progettata per gestirle”, ha affermato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “I sistemi e le soluzioni che illustriamo sono stati realizzati assieme ai servizi pubblici, con risultati derivati da implementazioni attive, a conferma che l'AI a livello aziendale è sia sicura che scalabile. EmPOWER AI rappresenta il punto in cui la visione dell'AI incontra la realtà dell'implementazione”.

Sono aperte le registrazioni per partecipare a EmPOWER AI 2026. Per maggiori informazioni, visitare: www.bidgely.com/empower-ai/.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è il pioniere dell'intelligenza energetica basata sull'IA, in grado di tradurre i dati grezzi dei contatori in informazioni dettagliate ad alta definizione per i servizi pubblici globali. Al servizio di oltre 50 milioni di abitazioni, la piattaforma UtilityAI™ dell'azienda si avvale di 19 brevetti fondamentali per ottimizzare la visibilità della rete, le operazioni dei call center e il coinvolgimento personalizzato dei clienti. Riconosciuta da Fast Company come una delle "10 aziende più innovative", Bidgely integra analisi precise dell'energia con ecosistemi di intelligenza artificiale orizzontali come Microsoft Copilot e AWS per modernizzare la rete con precisione a livello locale. www.bidgely.com | bidgely.com/blog

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