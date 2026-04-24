Porsche vende la partecipazione in Bugatti a BlueFive Capital

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Porsche ha concordato di vendere la propria partecipazione azionaria in Bugatti Rimac.

Porsche e il Gruppo Rimac hanno costituito Bugatti Rimac come joint venture nel 2021 per farne la sede dell'iconico marchio Bugatti. In questa joint venture, Porsche detiene una quota di minoranza del 45%, mentre il Gruppo Rimac ne possiede il 55%. Porsche detiene inoltre una partecipazione del 20,6% nel Gruppo Rimac.

Nell'ambito dell'operazione annunciata oggi, Porsche cederà interamente le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel Gruppo Rimac a un consorzio guidato da HOF Capital. Quest'ultimo comprende BlueFive Capital, il principale investitore, nonché un gruppo di investitori istituzionali negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Una volta completata l'operazione, il Gruppo Rimac assumerà il controllo di Bugatti Rimac e instaurerà una partnership strategica con BlueFive Capital e HOF Capital per sostenerne la crescita continua.

Hazem Ben-Gacem, fondatore e amministratore delegato di BlueFive Capital, ha dichiarato: "Bugatti è un monumento alla passione per le automobili, nato dalla ricerca di Ettore Bugatti di un connubio tra bellezza e prestazioni. Per BlueFive Capital questa opportunità va ben oltre una semplice operazione finanziaria, e non vediamo l'ora di lavorare al fianco dell'intero team di Bugatti Rimac per onorare questa eredità per le generazioni a venire".

Il dott. Michael Leiters, CEO di Porsche AG: "Con la costituzione della joint venture Bugatti Rimac insieme al Gruppo Rimac, abbiamo gettato con successo le basi per il futuro di Bugatti. Inoltre, in qualità di investitore di primo piano del Gruppo Rimac, Porsche ha contribuito in modo significativo a trasformare Rimac Technology in un'azienda affermata nel settore delle tecnologie automobilistiche di prim'ordine. Ora, con la vendita della nostra partecipazione, ci stiamo concentrando sul core business di Porsche. Desideriamo ringraziare Mate Rimac e il suo team per la collaborazione costruttiva e basata sulla fiducia che ci hanno offerto negli ultimi anni".

Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac: "Porsche è stata un partner fondamentale e le siamo profondamente grati per il ruolo che ha svolto nella fondazione di Bugatti Rimac. Grazie alle solide basi che il suo sostegno ci ha fornito, ora disponiamo di una struttura che ci consente di attuare ancora più rapidamente la nostra visione a lungo termine. Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri nuovi partner".

Informazioni su BlueFive Capital

BlueFive Capital è una piattaforma di investimento globale che oggi gestisce un patrimonio di 15 miliardi di dollari e punta su opportunità in economie ad alto potenziale, con l'obiettivo di trasformare i modelli finanziari tradizionali e promuovere una crescita sostenibile. Costituita presso l'Abu Dhabi Global Market e con uffici a Londra, Manama, Abu Dhabi, Dubai, Muscat e Pechino, la società offre prodotti di private equity, immobiliari, infrastrutturali e finanziari a clienti privati, istituzionali e retail.

BlueFive Capital è stata fondata alla fine del 2024 ed è guidata da Hazem Ben-Gacem, uno dei professionisti con maggiore esperienza nel panorama globale del private equity. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bluefivecapital.com.