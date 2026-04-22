Chatham Financial 宣布收購 Hodes Weill & Associates，為實質資產經理人提供全方位資本市場解決方案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先獨立資本市場顧問公司 Chatham Financial (Chatham) 致力於透過專業建議與強大科技協助企業降低風險並掌握商機。該公司今日宣布簽署最終協議，收購專注於房地產、基礎設施及其他實質資產的全球領先資本顧問公司 Hodes Weill & Associates (Hodes Weill)。此次交易結合兩家全球頂尖企業與高度互補的服務及量能，進一步強化對全球實質資產公司的價值主張。收購案預計於 2026 年第二季完成，具體時程視慣例成交條件與主管機關核准而定。

此次交易反映雙方強烈的策略一致性與高度契合的企業文化。雙方皆致力於團隊合作與長遠職涯發展，而 Chatham 的員工持股模式與注重共享成功的理念，更進一步鞏固此合作基礎。David Hodes 與 Doug Weill 將加入 Chatham 高階經營團隊，直接向 Chatham 執行長 Matt Henry 匯報，預計將成為公司的重要股東。交易完成後，Hodes Weill 將以「Hodes Weill & Associates, a Chatham Financial Company」名義營運。

Henry 表示：「雙方擁有共同的產業焦點，結合彼此的產業人脈、客戶網絡與互補服務，將創造立竿見影的綜效，預期能為客戶帶來龐大價值。Hodes Weill 擁有深厚的專業知識，並與實質資產領域的高階主管及配置資金於該領域的機構投資人關係深厚，將進一步強化並拓展 Chatham 全球平台。雙方攜手將提供更全方位的金融服務，讓客戶能順暢取得涵蓋整個資本結構的頂尖解決方案。」

Chatham 董事長 Amol Dhargalkar 補充指出：「客戶正尋求結合專業知識、高效率、科技解決方案與深厚人際關係的服務。雙方結盟後，我們將為客戶提供更強大的服務量能，並具備絕佳優勢，能於瞬息萬變的資本市場環境中締造長遠成功。」

Chatham Financial 創立於 1991 年，為領先的獨立資本市場顧問公司，致力透過專業建議與強大科技協助企業降低風險並掌握商機。Chatham 平台整合資產、債務與衍生性商品資料，提供無與倫比的透明度與洞察。Chatham 透過全球 12 座辦事處為逾 4,500 家企業提供服務，每年處理高達 2 兆美元交易量，其債務管理平台上更管理 2.9 兆美元的商業不動產債務。

自 2009 年成立以來，Hodes Weill 已為眾多基金經理人、上市與私有資產及投資組合公司所有權人，以及機構投資人提供顧問服務，具備橫跨房地產、數位基礎設施與能源轉型等策略的產業專業。期間，該公司已為約 330 億美元的機構資本私募案提供顧問服務，涵蓋封閉型與開放型基金、獨立帳戶及合資企業。除了機構籌資，Hodes Weill 亦針對併購、普通合夥人主導的資本重組與延續性基金、業務重組及其他策略計畫，為實質資產經理人提供策略建議。Hodes Weill 全體團隊預計將於交易完成時加入 Chatham。

Hodes 表示：「Chatham 是理想的合作夥伴，能讓 Hodes Weill 在全球持續發展資本形成與顧問業務。除了企業文化高度契合，此次結盟更強化我們的能力，讓我們能在客戶資本需求的整個生命週期中，提供獨立建議以及市場領先的科技、資料與分析服務。憑藉 Chatham 於科技創新與策略投資方面令人驚豔的實績，我們已準備好擴展服務版圖，在日益全球化且快速演變的市場中掌握全新商機。」

Weill 指出：「隨著機構資產配置與基金成立動能加速，為普通合夥人 (GP) 客戶提供差異化資本解決方案的機會持續擴大。Chatham 客戶至上的理念與致力長遠人才發展的承諾，與我方文化高度契合。此次結盟讓我們能進一步投資團隊，並善用 Chatham 全球平台把握這些契機。」

此次交易中，Latham & Watkins LLP 擔任 Chatham 法律顧問，KPMG LLP 負責會計與稅務盡職調查。Hodes Weill 由 Goodwin Procter LLP 提供法律諮詢，Piper Sandler & Co. 提供財務顧問服務，Eisner Advisory Group LLC 提供稅務諮詢。

關於 Chatham Financial

Chatham Financial 為領先的獨立資本市場顧問公司，致力透過專業建議與強大科技協助企業降低風險並掌握商機。我們的平台整合資產、債務與衍生性商品數據，提供無與倫比的透明度與洞察。Chatham 創立於 1991 年，透過全球 12 座辦事處為逾 4,500 家企業提供服務，每年處理高達 2 兆美元交易量。如需了解更多資訊，請造訪 cf.com。

關於 Hodes Weill

Hodes Weill & Associates 為全球領先的資本顧問公司，專注於房地產、基礎設施及其他實質資產。該公司在紐約、香港、倫敦、阿姆斯特丹與東京設有辦事處。Hodes Weill 創立於 2009 年，為基金、交易、共同投資與獨立帳戶提供機構籌資服務；亦提供併購、策略與重組顧問服務，以及公平性與評價分析。客戶包含投資與基金經理人、機構投資人、放款機構，以及上市與私有資產及投資組合公司所有權人。如需了解更多資訊，請聯絡或造訪 www.hodesweill.com。

*所有受美國監管的資本市場與證券顧問服務，均由 Chatham, Financial Securities, LLC 與 Hodes Weill Securities, LLC（兩者皆為 美國證券交易委員會 (SEC) 註冊之經紀商，且為 美國金融業監管局 (FINRA) 及 美國證券投資者保護基金 (SIPC) 成員）提供；國際服務則由美國境外的 Hodes Weill 關係企業提供。

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