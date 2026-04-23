ASP kondigt strategische samenwerking aan met ChemDAQ om veiligheid, zekerheid en naleving in steriele verwerking te bevorderen

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Advanced Sterilization Products (ASP), een wereldwijde marktleider op het gebied van infectiepreventie en sterilisatie bij lage temperaturen, heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met ChemDAQ, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor de detectie en monitoring van gevaarlijke gassen. ASP en ChemDAQ gaan samen zorginstellingen ondersteunen om de veiligheidsmaatregelen te versterken, zodat naleving van de regelgeving wordt verzekerd en hoogwaardige sterilisatieomgevingen mogelijk zijn.

In het kader van dit partnerschap hebben ASP en ChemDAQ samengewerkt aan onderbouwde informatie, gebaseerd op betrokkenheid bij de sector en visionair leiderschap. Hiermee willen ze professionals op het gebied van steriele verwerking helpen om op de hoogte te blijven van de steeds veranderende normen en richtlijnen, waaronder AAMI ST58 en andere aanbevelingen met betrekking tot blootstelling aan sterilisatiemiddelen en veiligheid op de werkplek.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Nuno Azeredo
Vice President, Global Brand Marketing
Advanced Sterilization Products (ASP)
asp-communications@asp.com

Advanced Sterilization Products

Headquarters: Irvine, California
Website: www.asp.com
CEO: Chad Rohrer
Employees: 1400
Organization: PRI
More News From Advanced Sterilization Products

Samenvatting: Advanced Sterilization Products (ASP) kondigt CE-keurmerk aan voor ULTRA GI™ Cycle voor duodenoscopen in partnerschap met FUJIFILM Healthcare Europe

SCHAFFHAUSEN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--In samenwerking met FUJIFILM Healthcare Europe GmbH kondigt ASP International GmbH (“ASP”), een afdeling van Fortive (NYSE: FTV), met trots aan dat de ULTRA GI™ Cycle goedkeuring voor het CE-keurmerk heeft ontvangen. De ULTRA GI™ Cycle is de nieuwste innovatie voor de STERRAD™ 100NX Sterilizer met ALLClear™-technologie. De toekenning van het CE-keurmerk voor de ULTRA GI™ Cycle betekent een cruciale vooruitgang in het verbeteren van de veiligheid voor...

Samenvatting: Advanced Sterilization Products kondigt Aisha Barry aan als president

IRVINE, Calif. & EVERETT, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Advanced Sterilization Products (ASP), een wereldleider op het gebied van infectiepreventie en een volledige werkmaatschappij van Fortive Corporation (NYSE: FTV), heeft Aisha Barry benoemd tot nieuwe president van ASP. “Aisha’s uitgebreide gezondheidszorgachtergrond in combinatie met software- en consumenten producteninnovatie zal helpen de digitale expertise van ASP te versterken, strategische allianties te ontwikkelen en onze internationale ve...
