ASP kondigt strategische samenwerking aan met ChemDAQ om veiligheid, zekerheid en naleving in steriele verwerking te bevorderen

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Advanced Sterilization Products (ASP), een wereldwijde marktleider op het gebied van infectiepreventie en sterilisatie bij lage temperaturen, heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met ChemDAQ, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor de detectie en monitoring van gevaarlijke gassen. ASP en ChemDAQ gaan samen zorginstellingen ondersteunen om de veiligheidsmaatregelen te versterken, zodat naleving van de regelgeving wordt verzekerd en hoogwaardige sterilisatieomgevingen mogelijk zijn.

In het kader van dit partnerschap hebben ASP en ChemDAQ samengewerkt aan onderbouwde informatie, gebaseerd op betrokkenheid bij de sector en visionair leiderschap. Hiermee willen ze professionals op het gebied van steriele verwerking helpen om op de hoogte te blijven van de steeds veranderende normen en richtlijnen, waaronder AAMI ST58 en andere aanbevelingen met betrekking tot blootstelling aan sterilisatiemiddelen en veiligheid op de werkplek.

