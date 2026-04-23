ClickHouse approfondisce la collaborazione strategica con Google Cloud per offrire maggiore integrazione, flessibilità del cloud e performance di prossima generazione

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, leader nelle analisi in tempo reale, nel data warehousing, nell'osservabilità e nell'AI/ML, in occasione di Google Next 26 oggi ha annunciato un importante approfondimento della collaborazione strategica con Google Cloud. L'annuncio riguarda quattro pietre miliari: l'integrazione nativa con Google Cloud Lakehouse, la disponibilità di ClickHouse Bring Your Own Cloud (BYOC), la migrazione di ClickHouse Cloud su Google Cloud per i processori Axion personalizzati basati su Arm di Google e una nuova integrazione tra il server ClickHouse MCP e Google Antigravity.

I progressi così ottenuti apportano una maggiore interoperabilità nell'intero ecosistema dei dati, aumentano la flessibilità di implementazione per le aziende più attente alla sicurezza e consentono di ottenere vantaggi significativi in ​​termini di performance delle query e di efficienza dei costi per i clienti comuni in tutto il mondo.

Questa espansione si basa sulla crescente presenza di ClickHouse nell'ecosistema Google Cloud, dove migliaia di organizzazioni ad alta intensità di dati si affidano a ClickHouse Cloud per potenziare l'osservabilità in tempo reale, l'intelligence aziendale, le pipeline AI/ML e le applicazioni analitiche su larga scala. L'approfondimento della collaborazione riflette l'impegno condiviso di ClickHouse e Google Cloud nel fornire ai team di dati un'infrastruttura più veloce, flessibile ed economica a supporto delle analisi di prossima generazione.

Integrazione di Google Cloud Lakehouse: analisi unificate tra data lake e ClickHouse

ClickHouse ora si integra in modo nativo con Google Cloud Lakehouse e i clienti possono così effettuare query sui dati in modo fluido tra i loro data lake e l'implementazione di ClickHouse, senza duplicazione dei dati, complesse pipeline ETL o aggravare i costi per l'infrastruttura. I team dei dati possono sfruttare le performance delle capacità di query targate ClickHouse, con tempi di risposta inferiori al secondo, direttamente sulle tabelle gestite da Lakehouse, insieme ai carichi di lavoro ClickHouse esistenti, da un'unica interfaccia unificata.

Per le organizzazioni che gestiscono grandi volumi di dati, strutturati e semi-strutturati, su Google Cloud Storage e su altre fonti compatibili con Lakehouse, questa integrazione elimina le difficoltà legate al trasferimento dei dati tra i sistemi; i team ora hanno a disposizione il motore di query leader del settore di ClickHouse applicato all'intero patrimonio di dati, accelerando i tempi di acquisizione delle informazioni e al contempo riducendo la complessità operativa e i costi legati all'infrastruttura. Link per ulteriori informazioni.

Bring Your Own Cloud per Google Cloud

I clienti di Google Cloud ora possono usufruire del modello di implementazione di Bring Your Own Cloud (BYOC) di ClickHouse; BYOC consente alle organizzazioni di eseguire ClickHouse Cloud direttamente dai loro Virtual Private Cloud (VPC) di Google Cloud, sfruttando così la semplicità operativa di un servizio completamente gestito senza rinunciare al controllo sul proprio ambiente dati.

BYOC eseguito su Google Cloud consente di non dover mai esportare i dati all'ambiente del cliente; tutte le policy IAM, i controlli di rete e le configurazioni di crittografia restano di diretta proprietà del cliente, mentre ClickHouse gestisce il livello operativo, inclusi provisioning, aggiornamenti, monitoraggio e scalabilità. Per le aziende che operano nel vincolo di rigorosi requisiti di residenza, conformità o sovranità dei dati, BYOC offre la possibilità di adottare le funzionalità complete di ClickHouse Cloud senza compromessi. Link per ulteriori informazioni.

La migrazione su Axion: query più veloci e meno costi legati ad Arm

È in corso la migrazione di ClickHouse Cloud su Google Cloud verso i processori Axion di Google Cloud, le CPU personalizzate e basate su Arm di Google realizzate ad hoc per i carichi di lavoro ad alta densità di dati e di elaborazione. Questa migrazione offre miglioramenti significativi sia in termini di velocità di elaborazione delle query che di efficienza dei costi, oltre a consentire ai clienti di elaborare un maggior numero di carichi di lavoro analitici a costi inferiori, senza dover modificare applicazioni né query.

I primi test dimostrano notevoli miglioramenti in termini di velocità e latenza per i carichi di lavoro analitici in tempo reale su Axion, e questo consolida la posizione di ClickHouse come il database di analisi in tempo reale più veloce al mondo. La migrazione viene implementata automaticamente su Google Cloud per i clienti di ClickHouse Cloud, senza alcun intervento necessario.

Il passaggio ad Axion riflette il costante impegno di ClickHouse nell'utilizzare le ultime novità in termini infrastrutturali per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo ai clienti che gestiscono analisi mission-critical su larga scala. Link per ulteriori informazioni.

Il server ClickHouse MCP con Google Antigravity

Il server ClickHouse MCP permette di integrare ClickHouse con IDE AI nativi come Google Antigravity. Antigravity lancia caratteristiche innovative, come Comment on Artifacts, che apporta quei miglioramenti al flusso di lavoro richiesti da sviluppatori e data analyst. Link per ulteriori informazioni.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è il data warehouse in tempo reale più veloce ed efficiente in termini di risorse, specificamente progettato per le analisi di ogni livello. Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a ClickHouse, che supporta carichi di lavoro analitici critici in ambiti quali osservabilità, business intelligence e altro ancora.

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