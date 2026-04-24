NIQとインテージホールディングス（INTAGE HD）、日本およびグローバル市場でのリテール測定拡大に向け提携

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 消費者インテリジェンス分野のリーディングカンパニーであるNielsenIQ（NYSE: NIQ）と、日本の大手市場調査会社であるインテージホールディングス（以下「インテージHD」）は、日本とグローバル市場に関するリテール測定インサイトへのアクセス拡大に向け、相互販売パートナーシップを締結したと発表しました。

本提携を通じて、NIQとインテージHDは、インテージHDが有する日本国内市場に関する豊富なリテール店舗パネルデータおよびインサイトと、NIQが有するグローバルおよび地域レベルのリテール店舗パネルデータならびにさまざまな海外市場に関するインサイトという補完的な強みを結集し、国や地域をまたいだ市場パフォーマンスおよびトレンドの比較・理解を深めることを可能にします。

本提携によって、両社はより一貫性があり比較可能なインサイトを通じて顧客への支援能力を強化し、市場横断での成長機会の発掘を支援します。

本提携により、グローバル顧客は、日本におけるインテージHDの全国リテール店舗パネルデータ（SRI+およびSRI+EC）にアクセスでき、日本市場への参入および事業拡大に活用できます。NIQのネットワークにより、日本市場に関するデータおよびインサイトへのアクセスがより円滑になります。同時に、日本の顧客は、100を超える国と地域をカバーするNIQのグローバルなリテール測定サービス（RMS）にアクセスできるようになり、国際的な成長を支援します。

「今日の顧客は、市場をまたいだ消費者の購買行動について、より包括的で一貫した理解をますます求めています」と、NIQ北東アジア地域統括のマネージングディレクターであるChang Parkは述べました。「インテージHDとの協業により、当社の『The Full View™』の提供力が強化されます。ローカル市場に関する深い知見とグローバルなスケールを結集し、顧客が新たな機会を見いだし、成長を促進できるよう支援します。」

本提携は、ローカルデータとグローバルデータをより円滑に連携させることで、日本と他市場間における比較のしにくさという顧客の主要課題に対応します。

日本市場への参入や国際市場での成長のいずれの場合においても、顧客はより統合的なパフォーマンスの把握の恩恵を受けます。

「日本市場は非常に複雑かつ独自性が高く、事業成長の実現には日本市場に対する深い理解とグローバルな視点の双方が不可欠です」と、インテージホールディングスの代表取締役社長である仁司 与志矢は述べました。「本提携を通じて、両社の強みを結集し、日本市場およびグローバル市場において、より一貫性があり実行に移しやすいインサイトを提供することで、顧客の意思決定と成長を力強く支援します。」

本提携は、ますます相互接続が進む市場環境において、顧客がより明確な視点と確信を持って市場に対応できるよう支援するという、NIQとインテージHDの共通のコミットメントを反映するものです。

インテージホールディングスについて

1960年に設立されたインテージグループは、アジアで第1位*のマーケティングリサーチ企業です。「Know today, Power tomorrow（知る、つなぐ、未来を拓く）」というビジョンのもと、日本最大規模の全国消費者パネル調査（SCI）および全国小売店パネル調査（SRI+）から得られる膨大なデータを活用し、幅広い業界の意思決定を、データとテクノロジーを通じて支援しています。近年では、データ活用を通じたデジタルトランスフォーメーション（DX）支援を強化するとともに、主にアジアを中心にグローバル展開を加速し、持続可能な社会の実現に貢献しています。

*ESOMAR「Global Top-50 Insights Companies 2025」（グループの連結売上高ベース）に基づいています。

インテージグループについて

（東証プライム市場上場、証券コード：4326）

1960年の創業以来、インテージグループは幅広いデータの収集・処理・分析を行い、独自のインサイトを加えることで、顧客に価値ある情報を提供し、その意思決定プロセスを支援しています。顧客のパートナーとして、その課題や問いに寄り添いながら密接に連携し、消費者インサイトとテクノロジーを組み合わせることで、次なる戦略的な一手へと導いています。

NIQについて

NielsenIQ（NYSE: NIQ）は、消費者インテリジェンス分野のリーディングカンパニーであり、消費者の購買行動に関する最も包括的かつ信頼性の高い理解を提供するとともに、新たな成長への道筋を明らかにしています。比類のないグローバルなデータ基盤と、詳細な消費者およびリテール測定に加え、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは複雑なデータを自信を持って行動に移すための意思決定システムを構築しています。

90を超える国で事業を展開するNIQは、世界人口の約82%と、7.4兆ドルを超える世界の消費支出をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度な分析、およびAI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランド企業や小売業者が消費者が何を購入し、なぜ購入し、次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。

詳細については、www.niq.com をご覧ください。

NIQ-GENERAL

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