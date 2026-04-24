NIQ e INTAGE HD firmam parceria para expandir a mensuração do varejo no Japão e em mercados globais

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, e a INTAGE HOLDINGS Inc. (doravante "INTAGE HD"), empresa líder em pesquisa de mercado no Japão, anunciaram hoje uma parceria de vendas mútua para expandir o acesso a insights de mensuração do varejo entre o Japão e os mercados globais.

Por meio dessa colaboração, a NIQ e a INTAGE HD unem forças complementares — os dados detalhados do painel de lojas de varejo local da INTAGE HD e seus insights sobre o mercado doméstico japonês, e os dados do painel de lojas de varejo global e regional da NIQ e seus insights sobre diversos mercados internacionais — para permitir uma melhor comparação e compreensão do desempenho e das tendências de mercado em diferentes países e regiões.

Essa colaboração aprimora a capacidade de ambas as empresas de apoiar os clientes com insights mais consistentes e comparáveis, ajudando-os a desbloquear oportunidades de crescimento em diversos mercados.

A colaboração permite que clientes globais acessem os dados do painel de lojas de varejo da INTAGE HD em todo o Japão (SRI+ e SRI+EC) para apoiar a entrada e a expansão no mercado. A rede da NIQ facilitará o acesso a dados e insights sobre o mercado japonês. Ao mesmo tempo, os clientes no Japão terão acesso aos Serviços Globais de Mensuração de Varejo (RMS) da NIQ, que abrangem mais de 100 países e regiões, apoiando o crescimento internacional.

“ Os clientes hoje buscam cada vez mais uma compreensão mais completa e integrada do comportamento de compra do consumidor em diferentes mercados”, disse Chang Park, diretor-geral do Cluster do Nordeste Asiático da NIQ. “Nossa colaboração com a INTAGE HD fortalece nossa capacidade de oferecer a Visão Completa™ — combinando conhecimento local aprofundado e escala global para ajudar os clientes a desbloquear novas oportunidades e impulsionar o crescimento.”

Essa colaboração aborda um desafio fundamental para os clientes: a limitada comparabilidade entre o Japão e outros mercados, conectando dados locais e globais de forma mais integrada.

Seja expandindo para o Japão ou crescendo em mercados internacionais, os clientes se beneficiarão de uma visão mais unificada do desempenho.

“O Japão é um mercado altamente complexo e singular, e um profundo conhecimento do mercado local, aliado a uma perspectiva global, são essenciais para alcançar o crescimento dos negócios”, disse Yoshiya Nishi, CEO da INTAGE HOLDINGS Inc. “Por meio desta colaboração, uniremos os pontos fortes de ambas as empresas para fornecer insights mais consistentes e acionáveis ​​nos mercados japonês e global, apoiando fortemente a tomada de decisões e o crescimento de nossos clientes.”

Esta colaboração reflete um compromisso compartilhado da NIQ e da INTAGE HD em ajudar os clientes a navegar em mercados cada vez mais interconectados com maior clareza e confiança.

Sobre a INTAGE HOLDINGS Inc.

Fundado em 1960, o Grupo INTAGE é uma empresa líder em pesquisa de mercado, classificada como nº 1 na Ásia*. Guiados pela nossa visão de “Conhecer hoje, Potencializar o amanhã”, aproveitamos grandes volumes de dados obtidos do maior painel de consumidores (SCI) e do maior painel de varejo (SRI+) do Japão para apoiar a tomada de decisões em uma ampla gama de setores por meio de dados e tecnologia. Nos últimos anos, aumentamos nosso apoio à transformação digital (TD) por meio da utilização de dados e aceleramos a expansão de nossas operações globais, principalmente na Ásia, contribuindo para a criação de uma sociedade sustentável.

*Com base no ranking Global Top-50 Insights Companies 2025 da ESOMAR (em termos de vendas líquidas consolidadas do Grupo).

Sobre o INTAGE Group

(Código de ações no Mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio: 4326)

Desde sua fundação em 1960, o Grupo INTAGE coleta, processa e analisa uma ampla gama de dados, agregando insights exclusivos para fornecer aos seus clientes informações valiosas e apoiar seus processos de tomada de decisão. Como parceiros de nossos clientes, trabalhamos em estreita colaboração com eles para responder às suas perguntas, combinando insights do consumidor com tecnologia para guiá-los em direção à sua próxima estratégia.

SOBRE A NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. Combinando uma presença global de dados incomparável e medições granulares de consumidores e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações assertivas.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais do consumidor. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece a Visão Completa™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer em seguida.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

NIQ-GERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.