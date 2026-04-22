チャタム・フィナンシャル、リアルアセットの運用会社向けに包括的なキャピタルマーケット・ソリューションを提供すべくHodes Weill & Associatesを買収

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 独立系キャピタルマーケット・アドバイザーの主要企業であり、専門的な助言と強力なテクノロジーを通じて組織のリスク低減と機会の獲得をサポートするチャタム・フィナンシャル（「チャタム」）は、不動産、インフラ、その他の実物資産に特化した世界有数のキャピタルマーケット・アドバイザリー企業であるHodes Weill & Associates（「Hodes Weill」）を買収する最終合意書を締結したと発表しました。本取引により、提供サービスおよび機能が相互に補完し合う世界トップクラスの企業同士が統合し、世界中のリアルアセット企業に対するバリュープロポジションが強化されます。本買収は、慣例的な完了条件および規制当局の承認を条件として、2026年第2四半期に完了する見込みです。

本取引は、両組織が協力関係と長期的なキャリア開発に注力している点において、強力な戦略的整合性と文化的な親和性を反映しており、チャタムの従業員所有モデルと「成功の共有」への重点が、これをさらに強固なものとしています。 David Hodes氏とDoug Weill氏は、チャタム・フィナンシャルの経営陣に加わり、同社の最高経営責任者（CEO）であるマット・ヘンリーの直属の配下となります。また、両氏は同社の主要株主となる見込みです。本取引の完了後、Hodes Weillは「Hodes Weill & Associates, a Chatham Financial Company」として運営することになります。

「業界に対する共通の取り組み、業界関係者やクライアントとのネットワーク、そして相互に補完し合うサービスにより、即座に相乗効果が生まれ、クライアントに大きな価値をもたらすと期待しています」と、ヘンリーは述べています。「Hodes Weillが有する専門的な知見と、リアルアセット分野の経営トップや、同分野に投資を行う機関投資家との強固な関係は、チャタム・グループのグローバルなプラットフォームをさらに強化・拡大するでしょう。両社が協力することで、より包括的な金融サービス・スイートを提供し、資本構成全体にわたるクラス最高のソリューションを、クライアントがシームレスに利用できるようになります。」

チャタムの取締役会会長であるアモル・ダルガルカルは次のように付け加えています。「クライアントは、専門知識、業務効率の向上、そして技術ソリューションに加え、深い信頼関係を構築することを求めています。私たちは共に、クライアントにより高度なサービスを提供し、この変化の激しいキャピタルマーケットにおいて長期的な成功を収めるための最善の体制を整えていきます。」

1991年に設立されたチャタム・フィナンシャルは、独立系キャピタルマーケット・アドバイザーの大手企業として、専門的なアドバイスと強力なテクノロジーを通じて、組織がリスクを軽減し、機会を捉えることをサポートしています。チャタムのプラットフォームは、資産、負債、デリバティブにわたるデータを統合し、比類のない透明性と洞察を提供します。チャタムは世界12カ所のオフィスを通じて4,500社以上の企業にサービスを提供し、年間取引高は2兆ドルに達し、債務管理プラットフォームでは2.9兆ドル相当の商業用不動産向け債務を管理しています。

2009年の設立以来、Hodes Weillは、不動産、デジタルインフラ、エネルギー転換に焦点を当てた様々な戦略において、業界の専門知識を活かし、多様なファンドマネージャー、資産の公共および民間の所有者、ポートフォリオ企業、および機関投資家に対して助言を行ってきました。この間、当社はクローズドエンド型およびオープンエンド型ファンド、セパレートアカウント、ジョイントベンチャーを含む機関投資家向けオファリングにおいて、総額約330億ドルのプライベートプレイスメントに関する助言を行ってきました。機関投資家向け資金調達に加え、Hodes Weillはリアルアセットの運用会社に対し、M&A、GP主導のリキャピタリゼーションおよび継続ビークル、事業再編、その他の戦略的イニシアチブに関する戦略的助言を提供しています。Hodes Weillのチーム全員が、取引完了時にチャタムに加わる見込みです。

Hodesは次のように述べています。「Hodes Weillが資本形成およびアドバイザリー事業をグローバルに拡大し続けるうえで、チャタムは理想的なパートナーといえます。両社の文化的な親和性に加え、今回の統合により、クライアントの資本ニーズの全ライフサイクルにおいて、独立したアドバイザリーサービスと市場をリードするテクノロジー、データ、分析機能を組み合わせる当社の能力がさらに強化されます。チャタムの技術革新と戦略的投資における優れた実績を活用することで、当社はサービス提供範囲を拡大し、グローバル化が進展し、急速に進化する市場において新たな機会を捕捉するための強固な基盤を築いています。」

Weillは次のように述べています。「機関投資家のアロケーションやファンド組成の動きが加速するなか、GPクライアントに対して差別化された資本ソリューションを提供する機会は拡大を続けています。チャタムのクライアント第一という理念と、人材育成に関する長期的な取り組みは、当社の企業文化と強く共鳴するものです。今回の提携により、当社はチームへの投資をさらに強化し、チャタムのグローバルなプラットフォームを活用して、こうした機会を最大限に活かすことができます。」

チャタムは、法律顧問としてLatham & Watkins LLPから、また会計・税務デューデリジェンスに関してKPMG LLPからそれぞれ助言を受けています。Hodes Weillは、法律顧問としてGoodwin Procter LLPから、財務アドバイザリーサービスとしてPiper Sandler & Co.から、そして税務アドバイスとしてEisner Advisory Group LLCからそれぞれ助言を受けています。

チャタム・フィナンシャルについて

独立系キャピタルマーケット・アドバイザーの大手企業であるチャタム・フィナンシャルは、専門的な助言と強力なテクノロジーを通じて組織がリスクを軽減し、ビジネスチャンスを捕捉するお手伝いをしています。当社のプラットフォームは、資産、負債、デリバティブにまでおよぶデータを統合し、比類のない透明性と洞察を提供します。1991年に設立されたチャタム・フィナンシャルは、世界12カ所のオフィスを通じて4,500社以上の企業にサービスを提供し、年間取引高は2兆ドルに達しています。詳細はcf.comをご覧ください。

Hodes Weillについて

Hodes Weill & Associatesは、不動産、インフラ、その他の実物資産に特化した、世界をリードするキャピタル・アドバイザリー企業です。同社はニューヨーク、香港、ロンドン、アムステルダム、東京にオフィスを構えています。2009年に設立されたHodes Weillは、ファンド、トランザクション、共同投資、およびセパレート・アカウント向けの機関投資家向け資金調達、M&A、戦略、組織再編に関するアドバイザリーサービス、そしてフェアネスおよびバリュエーション分析を提供しています。クライアントには、投資運用会社やファンドマネージャー、機関投資家、融資機関、ならびに資産およびポートフォリオ企業の公共および民間の所有者が含まれます。詳細については、お問い合わせいただくか、www.hodesweill.comをご覧ください。

*米国における規制対象のキャピタルマーケットおよび証券アドバイザリーサービスはすべて、チャタム・フィナンシャル・セキュリティーズLLC および Hodes Weill Securities, LLCが提供しています。両社はSECに登録された証券会社であり、FINRAおよびSIPCの会員です。また、海外においては、米国外のHodes Weill系列会社によって提供されています。

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