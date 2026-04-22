Europcar Mobility Group anuncia una alianza exclusiva con MIC Co., Ltd. para ampliar su presencia en Japón

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Europcar Mobility Group ha suscrito un acuerdo de alianza exclusivo con MIC Co., Ltd., el operador de la extensa red "Niconico Rent-A-Car" de Japón. Este acuerdo histórico representa la primera alianza exclusiva de Europcar Mobility Group en el mercado japonés, con el objetivo de ofrecer soluciones de movilidad fluidas para un número cada vez mayor de turistas internacionales que visitan la región.

Mejores posibilidades para el turismo receptivo

Desde el 10 de abril de 2026, los clientes pueden reservar alquileres de autos en puntos del aeropuerto directamente operados por Niconico Rent-A-Car a través de la plataforma de reserva global de Europcar. Esto permite que los turistas extranjeros coordinen su transporte en Japón desde el exterior utilizando una interfaz familiar que elimina los obstáculos comunes para realizar reservas y mejora la experiencia de viaje en general.

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