NIQ與INTAGE HD合作，拓展日本及全球市場的零售觀測服務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 日本一流消費者情報公司NielsenIQ (NYSE: NIQ) 與INTAGE HOLDINGS Inc.（下稱「INTAGE HD」）今天宣布達成一項互惠銷售合作關係，以擴大取得日本及全球市場零售觀測見解的管道。

透過這項合作，NIQ與INTAGE HD結合雙方所長——也就是INTAGE HD深入的當地零售商店面板資料與對日本國內市場的看法，與NIQ的全球與地區零售商店面板資料及對多座國際市場的見解——，對市場表現與跨國／跨區域趨勢做出更好的比較與分析。

這場合作將提高兩所公司的實力，提出更加一致且可比較的見解，協助客戶跨市場釋出成長機會。

這項合作有助於全球客戶取得INTAGE HD的日本全國零售商店面板資料（零售商店面板 (SRI+) 和電商與線下融合資料 (SRI+EC)），輔助進入市場與擴張工作。NIQ的網絡能使取得日本市場資料與分析的過程更加順暢。此外，日本客戶還能取得NIQ的全球零售觀測服務 (Retail Measurement Services, RMS)，其覆蓋面廣達100多個國家與地區，有助於國際成長。

「現在，客戶越來越想要更完整且相連的的跨市場消費者購買行為分析。」NIQ東北亞董事總經理Chang Park說，「與INTAGE HD的合作可提高我們呈現市場全貌 (The Full View™) 的能力，整合本土深度與全球規模，協助客戶發掘新機會並推動業務成長。」

這項合作意在解決客戶面對的重大挑戰，包括：進一步無縫連結本地與全球資料，以解決日本市場與其他市場之間可比較性受限的問題。

無論目的是進軍日本還是擴大國際市場，客戶都能夠得益於進一步統一的績效視圖。

「日本是一座高度複雜且獨特的市場，想要實現業務成長，就必須做到深度了解其當地市場與全球觀點。」INTAGE HOLDINGS Inc.執行長Yoshiya Nishi說，「我們將透過這項合作整合兩家公司的實力，就日本及全球市場提出更加一致的可行見解，大力支援客戶的決策與成長。」

這項合作證明NIQ與INTAGE HD協助客戶看清日益互連的市場、自信行動的共同承諾。

關於INTAGE HOLDINGS Inc.

一流行銷研究公司INTAGE集團成立於1960年，在亞洲同類公司間排名第一*。我們秉持「洞悉今日，驅動明日」(Know today, Power tomorrow) 的宗旨，運用取自日本規模最大的消費者面板 (SCI) 和零售面板 (SRI+) 的大量資料，透過資料與技術支援各類產業執行決策。我們在最近幾年利用資料提高對數位轉型 (DX) 的支援，並加速擴張主要位於亞洲的全球營運，為創造永續社會做出一己貢獻。

* 根據ESOMAR所做的2025年全球50大分析公司（根據合併淨銷售額排名）名單。

關於INTAGE集團

（東京證券交易所 (TSE) 主要市場股票代號：4326）

自1960年成立以來，INTAGE集團不斷收集、處理並分析大量資料、融入獨到見解，為客戶提供寶貴資訊，支援其決策過程。我們身為客戶的合作夥伴，與客戶密切合作以解答他們的疑問，並結合消費者分析與技術，指引客戶做出下一步戰略行動。

關於NIQ

一流消費者情報公司NielsenIQ (NYSE: NIQ) 致力提供對消費者購買行為最全面可靠的見解，並揭示新的成長途徑。NIQ結合無與倫比的全球資料版圖、鞭辟入裡的消費者與零售評估、以及累積數十年的人工智慧模型專長，打造可協助各公司將複雜資料化為自信行動的決策系統。

NIQ的業務遍及全球90多國，涵蓋約82%的全球人口以及超過7.4兆美元的全球消費者支出。NIQ憑藉著雲端平台、進階分析以及人工智慧見解呈現市場全貌 (The Full View™)，助力品牌與零售商深入洞察消費者的購買的產品及原因，並指引下一步行動。

進一步詳情，請見：www.niq.com。

NIQ—一般

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