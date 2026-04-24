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NIQ 与 INTAGE HD 达成合作，共同拓展日本及全球市场的零售监测业务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NielsenIQ（纽交所代码：NIQ），一家领先的消费者洞察公司，与日本领先的市场研究公司 INTAGE HOLDINGS Inc.（以下简称“INTAGE HD”）今日宣布建立互惠销售合作伙伴关系，以扩大日本与全球市场之间零售监测洞察的获取范围。

通过此次合作，NIQ 与 INTAGE HD 将整合双方的互补优势：INTAGE HD 在日本本土市场拥有深入的零售门店监测数据及洞察，而 NIQ 则具备覆盖全球及区域市场的零售门店监测数据和多国市场洞察——从而帮助客户更好地比较和理解不同国家与地区的市场表现与趋势。

此次合作提升了双方为客户提供更加一致、更具可比性洞察的能力，帮助客户在不同市场中发掘增长机会。

该合作使全球客户能够获取 INTAGE HD 在日本的全国性零售门店监测数据（SRI+ 和 SRI+EC），以支持其进入和拓展日本市场。NIQ 的网络将使客户更顺畅地获取日本市场的数据与洞察。同时，日本本土客户也将能够使用 NIQ 的全球零售监测服务（RMS），该服务覆盖超过100个国家和地区，助力其国际业务增长。

如今，客户越来越希望获得更完整、更相互关联的跨市场消费者购买行为理解。” NIQ 东北亚区董事总经理 Chang Park 表示，“与 INTAGE HD 的合作增强了我们提供全景洞察 （The Full View™）的能力——将本地深度与全球广度相结合，助力客户挖掘新机遇、驱动业务增长。”

此次合作解决了客户面临的一项关键挑战：通过更无缝地连接本地与全球数据，提升日本市场与其他市场之间数据的可比性。

无论是进入日本市场还是拓展国际市场，客户都将受益于更加统一的市场表现视角。

日本是一个高度复杂且独特的市场，深入理解本土市场与具备全球视野，对于实现业务增长而言缺一不可。” INTAGE HOLDINGS Inc. 首席执行官 Yoshiya Nishi 表示，“通过此次合作，我们将结合双方优势，在日本及全球市场提供更加一致且更具可操作性的洞察，强力支持客户的决策与增长。

此次合作体现了 NIQ 与 INTAGE HD 的共同承诺：帮助客户在日益互联的市场环境中，更清晰、更有信心地稳健前行。

关于 INTAGE HOLDINGS Inc.

INTAGE 集团成立于1960年，是亚洲排名第一的市场研究公司*。秉持“洞悉今日，赋能明日”（Know today, Power tomorrow）的愿景，我们通过利用来自规模最大的消费者样本组（SCI）和零售样本组（SRI+）的海量数据，结合数据与技术，为各行业的决策提供支持。近年来，我们通过数据应用加强对数字化转型（DX）的支持，并加速以亚洲为中心的全球业务拓展，为构建可持续社会做出贡献。

* 基于 ESOMAR 发布的《2025 年全球洞察公司 50 强》（按集团合并净销售额计算）。

关于 INTAGE 集团

（东京证券交易所主板市场股票代码：4326）

自1960年成立以来，INTAGE 集团持续收集、处理和分析各类数据，并结合独特洞察，为客户提供有价值的信息，并为其决策过程提供支持。作为客户的战略伙伴，我们与客户协作，将消费者洞察与技术能力相结合，引导客户明确下一步战略方向。

关于 NIQ

NielsenIQ（纽交所代码：NIQ）是全球领先的消费者智能公司，致力于提供最全面、最值得信赖的消费者购买行为洞察，发掘全新增长路径。通过将无与伦比的全球数据覆盖范围、精细化的消费者和零售监测，与数十年的 AI 建模专业知识相结合，NIQ 构建决策系统，帮助企业将复杂数据转化为自信的行动。

NIQ 在 90 多个国家开展业务，覆盖全球约 82% 的人口和超过 7.4 万亿美元的消费者支出。借助云端平台、高级分析工具及 AI 驱动的洞察，NIQ 提供全景视图™（The Full View™）——帮助品牌和零售商了解消费者购买什么、为什么购买，以及下一步行动方向。

更多信息，请访问：www.niq.com

NIQ-GENERAL

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