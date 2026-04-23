Eutelsat y PCTV renuevan su asociación a largo plazo para continuar la distribución de video en México

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) anunció hoy la renovación de su asociación de larga data con PCTV —una empresa líder en gestión y distribución de contenidos en México, perteneciente a Megacable Holdings— para la distribución continua de sus servicios de video a través del satélite EUTELSAT 117 West A (E117WA).

Con este acuerdo, Eutelsat refuerza aún más su liderazgo en México al seguir albergando a los actores clave del sector de radiodifusión y televisión de pago del país dentro de su plataforma de distribución de video. Esta renovación consolida a E117WA como un pilar fundamental de la distribución televisiva en México y como una plataforma de referencia en América Latina.

PCTV, un actor clave en el sector de televisión de pago en México, seguirá utilizando E117WA para ofrecer una amplia cartera de canales nacionales e internacionales a las cabeceras de red de cable en todo México y la región. Esto garantiza una distribución de contenidos fiable y de alta calidad, lo que permite a los operadores llegar a millones de hogares con una programación diversa, a través de plataformas digitales en evolución.

José Ignacio González-Núñez, vicepresidente sénior para América de la unidad de negocio de video de Eutelsat, comentó: “Nuestra continua colaboración con PCTV refuerza la relevancia de nuestra plataforma de video 117° West en el mercado mexicano. Nos enorgullece apoyar a un actor clave del sector de televisión de pago del país y seguir facilitando una distribución de contenidos eficiente y fiable en México y América Latina”.

Jorge Alejandro Tanaka Orozco, director general de PCTV, añadió: “Esta renovación con Eutelsat nos permite seguir ofreciendo contenidos de alta calidad a operadores de cable en México y la región. EUTELSAT 117 West A sigue siendo una plataforma clave para nuestra estrategia de distribución y respalda nuestro compromiso de ofrecer servicios fiables y eficientes a nuestros socios”.

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Acerca de Eutelsat

Eutelsat es líder mundial en comunicaciones satelitales y brinda servicios de conectividad y transmisión en todo el mundo. La empresa surgió de la integración entre Eutelsat y OneWeb en 2023, lo que la convirtió en el primer operador satelital totalmente integrado GEO-LEO, con una flota de 31 satélites geoestacionarios (GEO) y una constelación de órbita terrestre baja (LEO) de más de 600 satélites. Eutelsat atiende las necesidades de sus clientes en cuatro segmentos clave: Video, donde distribuye alrededor de 6300 canales de televisión, y los mercados de alto crecimiento de Conectividad Móvil, Conectividad Fija y Servicios Gubernamentales. Su combinación única de activos en órbita e infraestructura terrestre le permite ofrecer soluciones integradas para responder a las necesidades de clientes globales. La empresa tiene sede en París y emplea a más de 1600 personas en más de 75 países. Eutelsat mantiene su compromiso de brindar conectividad segura, resiliente y ambientalmente sostenible para contribuir al cierre de la brecha digital. La empresa cotiza en la Bolsa Euronext París (ticker: ETL) y en la Bolsa de Londres (ticker: ETL).

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