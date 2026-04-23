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ASP forma una alianza estratégica con ChemDAQ para mejorar la seguridad, la confianza y el cumplimiento normativo en el procesamiento del material estéril

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--Advanced Sterilization Products (ASP), líder mundial en prevención de las infecciones y esterilización a baja temperatura, ha anunciado hoy que ha constituido una alianza estratégica con ChemDAQ, proveedor líder de soluciones de detección y monitorización de los gases peligrosos. ASP y ChemDAQ colaborarán para prestar apoyo a las organizaciones sanitarias al consolidar las prácticas de seguridad, reforzar la confianza en el cumplimiento normativo y promover los entornos de procesamiento de esterilización de primera clase.

En el marco de esta alianza, ASP y ChemDAQ han colaborado en la recopilación de evidencia originada en la participación del sector y el liderazgo intelectual para ayudar a los profesionales del procesamiento de la esterilización a adelantarse a la evolución de las normas y directrices, en particular, la norma AAMI ST58 y demás recomendaciones relacionadas con la exposición a los esterilizantes y la seguridad en el lugar de trabajo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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CONTACTO PARA LA PRENSA:
Nuno Azeredo
Vicepresidente de Marketing Global de Marca
Advanced Sterilization Products (ASP)
asp-communications@asp.com

Industry:

Advanced Sterilization Products

Details
Headquarters: Irvine, California
Website: www.asp.com
CEO: Chad Rohrer
Employees: 1400
Organization: PRI
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