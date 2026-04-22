Europcar Mobility Group annonce un partenariat exclusif avec MIC Co., Ltd. visant à renforcer sa présence au Japon

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Europcar Mobility Group a conclu un accord de partenariat exclusif avec MIC Co., Ltd., l’opérateur du vaste réseau japonais « Niconico Rent-A-Car ». Cet accord historique marque le premier partenariat exclusif d’Europcar Mobility Group sur le marché japonais, visant à fournir des solutions de mobilité fluides au nombre croissant de voyageurs internationaux visitant la région.

De nouvelles possibilités pour les voyageurs étrangers

Depuis le 10 avril 2026, les clients peuvent réserver des voitures de location dans les agences aéroportuaires gérées directement par Niconico Rent-A-Car via la plateforme de réservation mondiale d’Europcar, ce qui permet aux voyageurs étrangers d’organiser leur transport au Japon depuis l’étranger à l’aide d’une interface familière, éliminant ainsi les obstacles courants liés à la réservation et améliorant l’expérience de voyage globale. À ce jour, le service est disponible dans les principaux points d’entrée :

Principaux aéroports : Haneda, Narita, New Chitose, Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki et Kumamoto.

Haneda, Narita, New Chitose, Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki et Kumamoto. Principaux pôles de transit : gare de Shin-Yokohama et gare de Kansai Airport Rinku Town.

Relever les défis du « transport secondaire »

Alors que le tourisme entrant au Japon s’oriente vers les régions, la demande de transport entre les grands pôles et les destinations finales a fortement augmenté. Si la location de voitures offre la flexibilité nécessaire pour explorer ces régions, les visiteurs internationaux sont souvent confrontés à des barrières linguistiques et à des processus de réservation complexes. Pour relever ces défis, MIC Co., Ltd. mettra en œuvre plusieurs initiatives dans les sites éligibles :

Assistance multilingue : déploiement d’appareils de traduction et de personnel multilingue.

déploiement d’appareils de traduction et de personnel multilingue. Guidage amélioré : mise à disposition de guides d’utilisation faciles à comprendre et d’informations sur les assurances adaptées aux utilisateurs étrangers.

mise à disposition de guides d’utilisation faciles à comprendre et d’informations sur les assurances adaptées aux utilisateurs étrangers. Logistique harmonisée : amélioration de la commodité des prises en charge et des restitutions dans les aéroports et les principales zones touristiques.

Mark Lister, directeur du développement des partenariats internationaux chez Europcar Mobility Group, déclare :

« Nous sommes ravis d’accueillir MIC Co., Ltd. en tant que partenaire exclusif au Japon. Niconico Rent-A-Car dispose d’un réseau solide et est présent dans tous les principaux aéroports et hubs de transit japonais. Son expérience et son expertise en font le partenaire idéal pour servir les clients d’Europcar au niveau local, dans un contexte de demande internationale croissante. »

Nobuo Masuda, directeur général de MIC Co., Ltd., ajoute :

« En combinant l’expertise opérationnelle que nous avons développée avec la plateforme de réservation mondiale d’Europcar, nous offrirons aux voyageurs en visite au Japon des options de mobilité plus accessibles et plus rassurantes. Nous continuerons à œuvrer pour améliorer la commodité de la mobilité régionale et répondre à la demande touristique croissante. »

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est un acteur mondial de la mobilité, fort de plus de 75 ans d’expertise dans les services de mobilité et occupant une position de leader en Europe.

« Nous contribuons à changer votre façon de vous déplacer », telle est la devise qui nous unit. Plus que jamais, nous nous engageons à fournir des solutions simples, fluides et innovantes qui rendent la mobilité facile, agréable et de plus en plus respectueuse de l’environnement. À cet effet, nous proposons aux particuliers et aux entreprises une large gamme de services de location de voitures et de fourgonnettes, que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus, à la demande ou par abonnement, en s’appuyant sur une flotte importante et diversifiée.

Nos marques répondent à des besoins, des cas d’utilisation et des attentes différenciés : Europcar®, leader de la location de voitures et de véhicules utilitaires légers, Goldcar®, pionnier de la location de voitures à bas prix en Europe, et Fox-Rent-A-Car®, l’un des principaux acteurs du marché de la location de voitures aux États-Unis, avec un positionnement de « bon rapport qualité-prix ».

La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du groupe et de celle de nos plus de 8 000 collaborateurs, partout où nous proposons nos solutions de mobilité, grâce à un réseau solide présent dans plus de 130 pays (comprenant 14 filiales en propriété exclusive, complétées par des franchisés et des partenaires d’alliance).

Pour plus d’informations : www.europcar-mobility-group.com

À propos de MIC Co., Ltd. / Niconico Rent-A-Car

Fondé en 1986, MIC exploite Niconico Rent-A-Car, l’un des plus grands services de location de voitures au Japon, avec plus de 1 450 agences à travers le pays. Environ 20 % des utilisateurs de leurs agences aéroportuaires en gestion directe sont déjà des visiteurs internationaux.

Plus d’informations : https://www.mic-info.co.jp

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