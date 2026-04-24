NIQ en INTAGE HD werken samen om retailmetingen in Japan en wereldwijde markten uit te breiden

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in consumenteninformatie, en INTAGE HOLDINGS Inc. (hierna aangeduid met "INTAGE HD"), een vooraanstaand bedrijf in Japan gericht op marktonderzoek, kondigden vandaag een wederzijds verkoopspartnerschap aan om toegang tot inzichten uit retailmetingen tussen Japan en wereldwijde markten uit te breiden.

Via deze samenwerking bundelen NIQ en INTAGE HD complementaire krachten — INTAGE HD’s diepgaande paneldata uit lokale retailwinkels en inzichten in de Japanse binnenlandse markt, en NIQ’s paneldata uit wereldwijde en regionale retailwinkels en inzichten in diverse internationale markten — om een betere vergelijking en een beter begrip van marktprestaties en trends in verschillende landen en regio's mogelijk te maken.

