Chatham Financial 拟收购 Hodes Weill & Associates，为实物资产管理机构提供一体化资本市场解决方案

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Chatham Financial（以下简称“Chatham”）作为领先的独立资本市场顾问机构，凭借专业咨询能力与先进技术，持续帮助各类组织降低风险并把握发展机遇。公司今日宣布，已就收购 Hodes Weill & Associates（以下简称“Hodes Weill”）签署最终协议。Hodes Weill 是一家全球领先的资本顾问公司，专注于房地产、基础设施及其他实物资产领域。本次交易将汇聚两家在全球范围内具有领先地位的机构，双方在服务内容与专业能力方面高度互补，有望进一步强化其为全球实物资产管理机构提供综合资本市场解决方案的能力与价值主张。该交易预计将于 2026 年第二季度完成，尚需满足惯常交割条件并取得相关监管批准。

本次交易体现了双方在战略定位上的高度一致与文化契合。两家公司均致力于推动协同合作与长期职业发展，而 Chatham Financial 的员工持股机制及其对共享成功的重视，进一步强化了这一基础。交易完成后，David Hodes 与 Doug Weill 将加入 Chatham 执行领导团队，直接向首席执行官 Matt Henry 汇报，并预计将成为公司的重要股东。交易交割完成后，Hodes Weill 将以“Hodes Weill & Associates, a Chatham Financial Company”的名义继续运营。

Matt Henry 表示：“双方在行业定位上的一致性、整合后的客户与行业关系网络，以及高度互补的服务能力，将迅速释放协同效应，并有望为客户创造显著价值。Hodes Weill 在实物资产领域所具备的专业优势，以及其与行业内顶级管理层和相关配置机构建立的深厚关系，将进一步强化并拓展 Chatham 的全球平台。双方携手，将打造更为完整的金融服务体系，使客户能够在整个资本结构各层级中无缝对接一流解决方案。”

Chatham Financial 董事会主席 Amol Dhargalkar 表示：“客户正日益寻求将专业能力、更高效率与技术解决方案相融合，并建立在深厚客户关系基础之上的综合服务模式。通过双方整合，我们将为客户提供更为完善的能力支撑，并在这一不断演进的资本市场环境中，更具优势地实现长期稳健发展。”

Chatham Financial 成立于1991年，是全球领先的独立资本市场顾问机构，凭借专业咨询能力与先进技术，致力于帮助各类组织降低风险、把握发展机遇。公司通过统一整合资产、债务及衍生品相关数据，构建一体化平台，提供卓越的透明度与前瞻性洞察。目前，Chatham 在全球设有 12 个办事处，为超过 4,500 家企业提供服务，年交易处理规模约达 2 万亿美元，其债务管理平台所覆盖的商业房地产债务规模约为 2.9 万亿美元。

Hodes Weill & Associates 成立于 2009 年，自成立以来持续为各类客户提供专业顾问服务，涵盖基金管理人、资产及投资组合公司的公私有业主，以及机构投资者；其行业专长覆盖以房地产、数字基础设施及能源转型为核心的实物资产投资策略。在此期间，公司已就约 330 亿美元的机构化产品私募资本募集提供顾问服务，相关投资载体包括封闭式及开放式基金、专户账户以及合资安排等。除机构资本募集外，Hodes Weill 还为实物资产管理机构提供战略咨询服务，涵盖并购交易、由普通合伙人主导的再资本化及延续型载体（continuation vehicles）、重组以及其他战略性举措。预计在本次交易完成后，Hodes Weill 全体团队成员将加入 Chatham Financial。

David Hodes 表示：“Chatham Financial 是推动 Hodes Weill 在全球范围内持续拓展资本形成与顾问业务的理想合作伙伴。除双方在企业文化上的高度契合外，此次整合将进一步强化我们将独立专业意见与行业领先的技术、数据及分析能力深度融合的能力，从而在客户资本需求的全生命周期中提供更具竞争力的服务。依托 Chatham 在技术创新与战略投资方面的卓越积累，我们将具备更加坚实的基础，持续拓展服务版图，把握日益全球化且快速演进的市场环境中的新机遇。”

Doug Weill 表示：“随着机构投资者资产配置与基金设立进程持续提速，为普通合伙人（GP）客户提供差异化资本解决方案的机遇正不断扩大。Chatham Financial 以客户为核心的经营理念以及对人才长期发展的重视，与我们的企业文化高度契合。此次合作将使我们能够进一步加大对团队的投入，并依托 Chatham 的全球平台，更好把握相关发展机遇。”

在本次交易中，Chatham Financial 由 Latham & Watkins LLP 担任法律顾问，并由 KPMG LLP 提供会计及税务尽职调查服务。Hodes Weill 则由 Goodwin Procter LLP 提供法律顾问服务，由 Piper Sandler & Co. 担任财务顾问，并由 Eisner Advisory Group LLC 提供税务咨询支持。

关于 Chatham Financial

Chatham Financial 是全球领先的独立资本市场顾问机构，依托专业咨询能力与先进技术，致力于帮助各类组织有效管理风险并把握发展机遇。公司通过统一整合资产、债务及衍生品数据，构建一体化平台，提供卓越的透明度与前瞻性洞察。公司成立于 1991 年，在全球设有 12 个办事处，为超过 4,500 家企业提供服务，年交易处理规模约达 2 万亿美元。欲了解更多信息，请访问 cf.com。

关于 Hodes Weill

Hodes Weill & Associates 是一家全球领先的资本顾问机构，专注于房地产、基础设施及其他实物资产领域，在纽约、香港、伦敦、阿姆斯特丹及东京设有办公室。公司成立于2009年，提供面向机构的资本募集服务，覆盖基金、交易、共同投资及专户账户等多种形式；同时提供并购、战略及重组顾问服务，以及公平性意见与估值分析。其客户包括投资与基金管理人、机构投资者、贷款机构，以及资产及投资组合公司的公私有业主。欲了解更多信息，请联系公司或访问 www.hodesweill.com。

*在美国受监管的资本市场及证券顾问服务，分别由 Chatham Financial Securities, LLC 与 Hodes Weill Securities, LLC 提供；两者均为在 美国证券交易委员会（SEC）注册的经纪交易商，并为 FINRA 及 SIPC 成员。在美国以外地区，相关服务由 Hodes Weill 的非美国关联机构提供。

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