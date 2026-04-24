NIQ et INTAGE HD s’associent pour étendre leurs services de mesure du secteur de la vente au détail au Japon et aux marchés internationaux

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE : NIQ), une société de premier plan dans le domaine de la veille des consommateurs (« consumer intelligence »), et INTAGE HOLDINGS Inc. (ci-après dénommée « INTAGE HD »), une société leader dans le domaine des études de marché au Japon, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat commercial visant à élargir l’accès aux données d’analyse du commerce de détail entre le Japon et les marchés internationaux.

Grâce à ce partenariat, NIQ et INTAGE HD associent leurs atouts complémentaires : d’une part, les données locales approfondies issues du panel de magasins de détail d’INTAGE HD et sa connaissance du marché intérieur japonais, et d’autre part, les données mondiales et régionales issues du panel de magasins de détail de NIQ à ainsi que sa connaissance des divers marchés internationaux. L’objectif est de permettre une meilleure comparaison et une meilleure compréhension des performances et des tendances des marchés à travers les pays et les régions.

Cette collaboration permettra aux deux entreprises de fournir à leurs clients des informations plus cohérentes et comparables, et de les aider à exploiter des opportunités de croissance sur l’ensemble des marchés.

Ce partenariat permettra aux clients internationaux d’accéder aux données issues du panel national de magasins de détail d’INTAGE HD au Japon (SRI+ et SRI+EC), ce qui facilitera leur entrée sur ce marché et leur expansion. Le réseau de NIQ facilitera l’accès aux données et aux analyses relatives au marché japonais. En parallèle, les clients japonais auront accès aux services mondiaux de mesure du commerce de détail (Retail Measurement Services, RMS) de NIQ, qui couvrent plus de 100 pays et régions, ce qui favorisera leur expansion internationale.

« De nos jours, les clients recherchent de plus en plus une compréhension plus complète et plus cohérente du comportement d’achat des consommateurs sur l’ensemble des marchés », a déclaré Chang Park, directeur général du pôle Asie du Nord-Est chez NIQ. « Notre collaboration avec INTAGE HD renforce notre capacité à offrir une vision d’ensemble complète (The Full View™), en combinant expertise locale approfondie et portée mondiale pour aider nos clients à exploiter de nouvelles opportunités et à stimuler leur croissance. »

Cette collaboration répond à un défi majeur pour les clients, celui de la difficulté de comparer le Japon avec d’autres marchés, tout en assurant une intégration plus fluide des données locales et mondiales.

Qu’il s’agisse de s’implanter au Japon ou de se développer sur les marchés internationaux, les clients bénéficieront d’une vision plus cohérente de leurs performances.

« Le Japon est un marché extrêmement complexe et unique, et il est essentiel de disposer d’une compréhension approfondie du marché local ainsi que d’une perspective mondiale pour assurer la croissance des entreprises », a déclaré Yoshiya Nishi, PDG d’INTAGE HOLDINGS Inc. « Grâce à cette collaboration, nous allons combiner les atouts de nos deux entreprises pour fournir des informations plus cohérentes et exploitables sur les marchés japonais et mondiaux, afin de soutenir efficacement la prise de décision et la croissance de nos clients. »

Cette collaboration témoigne de la volonté commune de NIQ et d’INTAGE HD d’aider leurs clients à évoluer sur des marchés de plus en plus interconnectés avec davantage de clarté et de confiance.

À propos d’INTAGE HOLDINGS Inc.

Fondé en 1960, le Groupe INTAGE est un leader dans le domaine des études de marché, classé n° 1 en Asie*. Animés par notre vision « Connaître le présent, façonner l’avenir », nous exploitons d’énormes quantités de données issues du plus grand panel de consommateurs (SCI) et du plus grand panel de détaillants (SRI+) du Japon pour faciliter la prise de décision dans un large éventail de secteurs grâce aux données et à la technologie. Ces dernières années, nous avons renforcé notre soutien à la transformation numérique (DX) grâce à l’exploitation des données, et accéléré l’expansion de nos activités mondiales, principalement en Asie, contribuant ainsi à la création d’une société durable.

*D’après le classement « Global Top-50 Insights Companies 2025 » d’ESOMAR (sur la base du chiffre d’affaires net consolidé du groupe).

À propos du Groupe INTAGE

(Code boursier du TSE Prime Market : 4326)

Depuis sa création en 1960, le Groupe INTAGE collecte, traite et analyse un large éventail de données, y apportant une perspective unique, afin de fournir à ses clients des informations précieuses pour les aider dans leurs processus décisionnels. En tant que partenaire, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour trouver des réponses à leurs questions, en combinant notre connaissance des consommateurs et la technologie afin de les guider vers leur prochaine étape stratégique.

À PROPOS DE NIQ

NIQ (NYSE : NIQ) est une société de premier plan dans le domaine de la veille des consommateurs (« consumer intelligence »). Elle offre une compréhension complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles opportunités de croissance. En combinant une couverture mondiale inégalée des données et des mesures granulaires sur les consommateurs et le commerce de détail avec des décennies d’expertise en modélisation IA, NIQ développe des systèmes décisionnels qui aident les entreprises à transformer des données complexes en actions éclairées.

Avec des opérations dans plus de 90 pays, NIQ couvre environ 82 % de la population mondiale, avec des dépenses de consommation mondiales dépassant les 7 400 milliards de dollars. Grâce à des plateformes cloud, à des analyses avancées et à des informations dérivées de l’IA, NIQ offre une vision d’ensemble complète (The Full View™), qui aide les marques et les détaillants à comprendre ce que les consommateurs achètent, pourquoi ils l’achètent et quelles mesures prendre ensuite.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.niq.com.

NIQ-INFORMATIONS GÉNÉRALES

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