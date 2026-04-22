Chatham Financial neemt Hodes Weill & Associates over om beheerders van reële activa uitgebreide oplossingen op het gebied van kapitaalmarkten te bieden

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Chatham Financial ("Chatham"), de toonaangevende onafhankelijke adviseur op het gebied van kapitaalmarkten die organisaties helpt risico’s te beperken en kansen te benutten door middel van deskundig advies en krachtige technologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Hodes Weill & Associates ("Hodes Weill"), een wereldwijd financieel advieskantoor gespecialiseerd in vastgoed, infrastructuur en andere reële activa. Door deze transactie worden toonaangevende mondiale bedrijven met elkaar samengebracht die elkaar uitstekend aanvullen op het gebied van dienstenaanbod en capaciteiten, waardoor hun waardepropositie voor vastgoedbedrijven wereldwijd wordt versterkt. De overname zal naar verwachting later dit jaar, in het tweede kwartaal van 2026, worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuring door de toezichthouders.

De transactie betekent een sterke strategische afstemming en een gedeelde bedrijfscultuur, waarbij beide organisaties zich inzetten voor samenwerking en loopbaanontwikkeling op de lange termijn. Dit wordt nog versterkt door het werknemersmodel van Chatham en de focus op gezamenlijk succes. David Hodes en Doug Weill zullen toetreden tot het uitvoerend managementteam van Chatham, en rechtstreeks rapporteren aan Matt Henry, Chief Executive Officer van Chatham. Naar verwachting zullen zij belangrijke aandeelhouders van het bedrijf worden. Na afronding van de transactie zal Hodes Weill opereren onder de naam "Hodes Weill & Associates, een Chatham Financial Company."

"Onze gezamenlijke focus op de sector, ons gecombineerde netwerk van relaties binnen de sector en klanten, en onze complementaire diensten zorgen voor onmiddellijke synergieën die naar verwachting grote meerwaarde voor onze klanten zullen opleveren," aldus Henry. "De gespecialiseerde expertise van Hodes Weill en de diepgaande relaties met de belangrijkste managers in de sector van reële activa, evenals met de instellingen die in deze sectoren beleggen, zullen het wereldwijde platform van Chatham verder versterken en uitbreiden. Samen zullen we een breder pakket aan financiële diensten aanbieden, waardoor klanten naadloos toegang krijgen tot de allerbeste oplossingen in de gehele kapitaalstructuur."

Amol Dhargalkar, voorzitter van de raad van bestuur van Chatham, voegt hieraan toe: "Klanten zijn op zoek naar expertise, meer efficiëntie en technologische oplossingen in combinatie met hechte persoonlijke relaties. Samen bieden we onze klanten verbeterde mogelijkheden en zijn we optimaal gepositioneerd om op lange termijn te slagen in deze dynamische kapitaalmarktomgeving."

Chatham Financial, opgericht in 1991, is de toonaangevende onafhankelijke adviseur op het gebied van kapitaalmarkten en helpt organisaties risico’s te beperken en kansen te benutten door middel van deskundig advies en krachtige technologie. Het platform van Chatham brengt gegevens over activa, schulden en derivaten samen en biedt zo ongeëvenaarde transparantie en inzicht. Chatham bedient meer dan 4.500 bedrijven via 12 kantoren wereldwijd, verwerkt een jaarlijks transactievolume van 2 biljoen dollar en heeft 2,9 biljoen dollar aan commerciële vastgoedschulden op zijn schuldbeheerplatform.

Sinds de oprichting in 2009 heeft Hodes Weill advies verleend aan diverse fondsbeheerders, publieke en particuliere eigenaren van activa en portefeuillebedrijven, en institutionele beleggers met sectorkennis op het gebied van strategieën gericht op vastgoed, digitale infrastructuur en de energietransitie. In deze periode heeft het bedrijf advies gegeven over de onderhandse plaatsing van ongeveer 33 miljard dollar aan kapitaal in institutionele aanbiedingen, waaronder closed-end en open-end fondsen, separate accounts en joint ventures. Naast het aantrekken van institutioneel kapitaal biedt Hodes Weill strategisch advies aan beheerders van reële activa over fusies en overnames, door General Partners gestuurde herkapitalisaties en voortzettingsvehikels, herstructureringen en andere strategische initiatieven. Verwacht wordt dat het hele team van Hodes Weill bij de afronding van de transactie bij Chatham in dienst treedt.

Hodes zegt: "Chatham is een ideale partner om Hodes Weill in staat te stellen onze activiteiten op het gebied van kapitaalvorming en advies wereldwijd verder uit te breiden. Naast een sterke culturele overeenstemming tussen de bedrijven, versterkt deze combinatie ons vermogen om onafhankelijk advies aan toonaangevende technologie, data en analyses te koppelen gedurende de volledige looptijd van de kapitaalbehoeften van onze klanten. Door gebruik te maken van Chathams indrukwekkende staat van dienst op het gebied van technologische innovatie en strategische investeringen, zijn we goed gepositioneerd om ons dienstenaanbod uit te breiden en nieuwe kansen te benutten in een snel evoluerende markt over de grenzen heen."

Weill verklaart: "Naarmate het tempo van institutionele allocaties en de oprichting van fondsen toeneemt, blijven de mogelijkheden om gedifferentieerde kapitaaloplossingen aan GP-klanten aan te bieden zich uitbreiden. Chathams klantgerichte mentaliteit en toewijding aan de langetermijnontwikkeling van zijn medewerkers sluiten naadloos aan bij onze cultuur. Dankzij deze samenwerking kunnen we verder in ons team investeren en het wereldwijde platform van Chatham optimaal benutten om deze kansen te kapitaliseren."

Chatham werd bijgestaan door Latham & Watkins LLP als juridisch adviseur en door KPMG LLP op het gebied van boekhoudkundig- en belastingadvies. Hodes Weill kreeg juridisch advies van Goodwin Procter LLP, financiële adviesdiensten van Piper Sandler & Co. en belastingadvies van Eisner Advisory Group LLC.

Over Chatham Financial

Over Hodes Weill

Hodes Weill & Associates is een wereldwijd financieel advieskantoor gespecialiseerd in vastgoed, infrastructuur en andere reële activa. Het bedrijf heeft vestigingen in New York, Hongkong, Londen, Amsterdam en Tokio. Hodes Weill, opgericht in 2009, verzorgt institutionele kapitaalwerving voor fondsen, transacties, co-investeringen en separate accounts; adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, strategie en herstructurering; en analyses van de billijkheid en waardering. Tot de klanten behoren beleggings- en fondsbeheerders, institutionele beleggers, kredietverstrekkers en publieke en particuliere eigenaren van activa en portefeuillebedrijven. Neem voor meer informatie contact met ons op of bezoek www.hodesweill.com.

**Alle adviesdiensten op het gebied van kapitaalmarkten en effecten die onder Amerikaanse regelgeving vallen, worden verleend door Chatham, Financial Securities, LLC en Hodes Weill Securities, LLC, die beide als effectenmakelaar bij de SEC zijn geregistreerd en lid zijn van FINRA en SIPC, en internationaal door niet-Amerikaanse dochterondernemingen van Hodes Weill.

