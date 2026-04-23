ASP gibt strategische Partnerschaft mit ChemDAQ bekannt, um Sicherheit, Vertrauen und Compliance in der sterilen Verarbeitung zu verbessern

IRVINE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Advanced Sterilization Products (ASP), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Infektionsprävention und Niedertemperatursterilisation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ChemDAQ bekannt, einem führenden Anbieter von Lösungen zur Erkennung und Überwachung gefährlicher Gase. Gemeinsam werden ASP und ChemDAQ Einrichtungen des Gesundheitswesens dabei unterstützen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, das Vertrauen der Aufsichtsbehörden zu vertiefen und erstklassige Umgebungen für die Sterilisation zu schaffen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiteten ASP und ChemDAQ gemeinsam an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, die auf der Zusammenarbeit mit der Industrie und der Vordenkerrolle basieren, um Fachkräften im Bereich der sterilen Verarbeitung dabei zu helfen, den sich weiterentwickelnden Standards und Richtlinien, darunter AAMI ST58 und andere Empfehlungen in Bezug auf die Exposition gegenüber Sterilisationsmitteln und die Sicherheit am Arbeitsplatz, immer einen Schritt voraus zu sein. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement von ASP für kontinuierliche Verbesserung und praxisorientierte Innovationen, die den Anforderungen in der Praxis gerecht werden.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Rolle von ASP als vertrauenswürdiger Berater für Fachleute im Bereich der sterilen Verarbeitung und vereint bewährte Niedertemperatur-Sterilisationstechnik mit der Expertise von ChemDAQ bei der kontinuierlichen Überwachung im Sterilization Processing Department (SPD). Durch die Bündelung sich ergänzender Kompetenzen unterstützt die Partnerschaft Teams im Gesundheitswesen dabei, Risiken zu managen, die Transparenz zu erhöhen und konsistente, hohe Leistungsstandards in allen Aufbereitungsabläufen sicherzustellen.

„Bei ASP ist es unser oberstes Anliegen, Patienten und das medizinische Fachpersonal, das sie betreut, zu schützen“, sagte Chad Rohrer, Group President der Fortive Infection Prevention Group. „Die Partnerschaft mit ChemDAQ unterstreicht unser Engagement, nicht nur Technologie, sondern auch Vertrauen zu vermitteln – durch Schulungen, evidenzbasierte Verfahren und Lösungen, die darauf ausgelegt sind, eine sichere und vorschriftsmäßige Sterilisation zu gewährleisten.“

Die Sterilisationssysteme von ASP werden weltweit eingesetzt, um die effektive Aufbereitung komplexer medizinischer Geräte zu gewährleisten. Die Einbindung der kontinuierlichen Überwachung von Sterilisationsgasen, darunter Wasserstoffperoxid, durch ChemDAQ in das gesamte Ökosystem der sterilen Verarbeitung in der SPD fördert das Umweltbewusstsein und trägt zur Arbeitssicherheit sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei.

„ChemDAQ und ASP legen gleichermaßen Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit in der sterilen Verarbeitung“, sagte Alex Hilliker, Executive Vice President von ChemDAQ. „Diese Partnerschaft hilft Gesundheitseinrichtungen dabei, die zunehmende Komplexität zu bewältigen – mit Lösungen, die sowohl Patienten als auch Mitarbeiter schützen.“

Über Advanced Sterilization Products (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen zur Infektionsprävention, die das Niveau der Gesundheitsversorgung und Sicherheit für die Menschen, die uns am wichtigsten sind, erheblich verbessern. Dank unserer bahnbrechenden Technologie, unserem globalen Vertriebsnetz und unserer etablierten Führungsposition können wir den Kauf und den Einsatz von Produkten und Dienstleistungen zur Infektionsprävention für Tausende von medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt vereinfachen. So können sich unsere Kunden auf das konzentrieren, was sie am besten können – Infektionen verhindern und Leben retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.asp.com.

Weitere Informationen über Advanced Sterilization Products finden Sie unter: www.asp.com

Weitere Informationen über ChemDAQ finden Sie unter: www.chemdaq.com

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