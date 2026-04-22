Europcar Mobility Group kondigt een exclusief partnerschap aan met MIC Co., Ltd. om zijn aanwezigheid in Japan uit te breiden

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Europcar Mobility Group heeft een exclusieve partnerschapsovereenkomst gesloten met MIC Co., Ltd., de exploitant van Japans uitgebreide "Niconico Rent-A-Car"-netwerk. Deze belangrijke overeenkomst markeert het eerste exclusieve partnerschap van Europcar Mobility Group op de Japanse markt, bedoeld om het groeiende aantal internationale reizigers die de regio bezoeken vlotte mobiliteitsoplossingen aan te bieden.

Uitbreiding van mogelijkheden voor reizigers uit het buitenland

Sinds 10 april 2026 kunnen klanten een auto huren op de rechtstreeks uitgebate luchthavenlocaties van Niconico Rent-A-Car via het wereldwijde boekingsplatform van Europcar. Zo kunnen buitenlandse reizigers hun vervoer in Japan van overzee uit plannen aan de hand van een interface waarmee zij vertrouwd zijn. Dit elimineert de gebruikelijke obstakels bij het boeken en verbetert de algehele reiservaring.

