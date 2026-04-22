AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Acerta Compañía de Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Acerta Compañía de Seguros, S.A. (Acerta) (Ciudad de Panamá, Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Acerta reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de Acerta también reconocen su afiliación a Grupo Prival, S.A., su empresa matriz, derivado de la decisión del equipo administrativo en reducir la presión en el requerimiento de capital regulatorio de su principal institución financiera, Prival Bank S.A., la cual es accionista mayoritaria de su operación de seguros.

Acerta inició operaciones en la Ciudad de Panamá en 2010, y en 2017 la compañía adquirió ADISA Panamá. A diciembre de 2025, la compañía se posicionó como el treceavo asegurador más grande de Panamá, con una participación de mercado del 1.7%. Sus principales líneas de negocio son fianzas, seguro de auto y salud, en términos de primas emitidas brutas. Acerta opera a través de una red de agentes, corredores y canales de distribución directa.

La compañía ha incrementado su capital a una tasa anual compuesta de 9.4% durante los últimos cinco años, respaldada por su rentabilidad, reflejada en un retorno a capital del 8.5% en 2025. La capitalización de Acerta se ve reforzada por su diversificado programa de reaseguro colocado con entidades altamente calificadas. Adicionalmente, la capitalización y liquidez de la compañía le han proporcionado flexibilidad para cubrir desviaciones históricas en la siniestralidad.

Los constantes ajustes, los cuales buscan reducir la siniestralidad de Acerta, en sus líneas de seguro de auto, riesgos múltiples y de salud, aunado a su experiencia en el negocio de fianzas, continúan demostrando estabilidad en el desempeño de suscripción, evidenciado por la suficiencia de primas a junio del 2025. AM Best espera que Acerta mantenga dicha tendencia a finales de 2026, apoyada por la renovación de los contratos actuales y un mejor rendimiento en su negocio de daños, a pesar de los retos derivados de un mercado muy competitivo y la incertidumbre económica.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el deterioro de las condiciones del mercado de seguros de Panamá o una evolución desfavorable de la estrategia de negocios de la compañía causan que el desempeño operativo alcance niveles que ya no respalden la evaluación de adecuado. Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la capacidad y la voluntad de Grupo Prival, S.A. de apoyar a Acerta continúa, al mismo tiempo que muestra una estabilidad constante en su desempeño y perfil crediticio.

La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia de Best (Versión Agosto 29, 2024), la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de AM Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de Calificación Crediticia de Best puede ser encontrada en Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM).

Criterios clave de seguros empleados:

Evaluación del Riesgo País (Versión Junio 6, 2024)

Entendimiento del Coeficiente BCAR Global (Versión Septiembre 18, 2025)

Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora de Seguros (Versión Septiembre 18, 2025)

Calificación de Compañías Afianzadoras (Versión Abril 25, 2024)

Puntuación y Evaluación de la Innovación (Versión Febrero 20, 2025)

Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la definición de las calificaciones, estructura, proceso de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, fuentes de información relevantes y la frecuencia de actualización de las calificaciones, por favor consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best.

Fecha de la acción de calificación previa: Abril 10, 2025

Fecha de Calificación Inicial: Noviembre 28, 2018

Rango de fechas de la última información financiera analizada: Diciembre 31, 2019 - Diciembre 31, 2025

Las calificaciones se comunican a las entidades o emisores calificadas antes de su publicación. A menos que se indique lo contrario, las calificaciones no se modificaron con posterioridad a esa comunicación.

Este comunicado de prensa se refiere a la(s) calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Actividad Reciente de Calificaciones de AM Best.

Si las calificaciones a que se refiere el presente comunicado de prensa no indican el sufijo específico de un país, se entiende que son otorgadas globalmente y no en escala nacional.

AM Best no valida ni certifica la información relevante proporcionada por el cliente a efecto de otorgar la calificación.

A pesar de que la información obtenida de fuentes materiales se considera confiable, su exactitud no está garantizada. AM Best no audita los registros o estados financieros de las compañías, ni verifica de forma independientemente la exactitud y confiabilidad de la información; y, por lo tanto, AM Best no puede dar fe sobre la precisión de la información provista.

Las calificaciones crediticias de A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. son opiniones independientes y objetivas, y no declaraciones de hechos. AM Best no es un asesor de inversiones, no ofrece asesoramiento de inversión de ningún tipo, ni la empresa o sus Analistas de Calificaciones ofrecen ninguna forma de estructuración o asesoramiento financiero. Las opiniones de crédito de AM Best no son recomendaciones para comprar, vender o mantener valores, o para tomar cualesquiera otras decisiones de inversión. Consultar el aviso completo para conocer más información.

AM Best recibe compensación por los servicios de calificación interactivos prestados a las organizaciones que califica. AM Best puede también recibir compensación de entidades calificadas por servicios o productos no relacionados con calificación ofrecidos por AM Best. Asimismo no ofrece servicios de consultoría o asesoramiento. AM Best mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas entre sí para preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado, ciertas unidades comerciales de AM Best pueden tener información que no está disponible para otras unidades comerciales de AM Best. AM Best ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información confidencial (no pública) recibida en relación con cada proceso analítico.

Para obtener más información sobre el proceso de calificación de AM Best, incluido el manejo de información confidencial (no pública), la independencia, y evitar conflictos de intereses, favor de consultar el Código de Conducta de AM Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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