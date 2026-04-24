NIQ e INTAGE HD se asocian para expandir la medición minorista en Japón y en los mercados internacionales

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, e INTAGE HOLDINGS Inc. (en adelante, “INTAGE HD”), referente en investigación de mercado en Japón, anunciaron hoy una alianza estratégica para ampliar el acceso a información y análisis sobre el comercio minorista en Japón y en los mercados internacionales.

A través de esta colaboración, NIQ e INTAGE HD reúnen fortalezas complementarias: por un lado, los datos de panel de comercios minoristas y el profundo conocimiento del mercado interno japonés de INTAGE HD; por el otro, los datos regionales y globales de paneles de comercios minoristas de NIQ, junto con su conocimiento de diversos mercados internacionales. El objetivo es facilitar una mejor comparación y comprensión del desempeño y las tendencias de mercado entre países y regiones.

Esta alianza fortalece la capacidad de ambas empresas para acompañar a sus clientes con información más consistente y comparable, y ayudarlos a identificar oportunidades de crecimiento en distintos mercados.

La colaboración permitirá a clientes internacionales acceder a los datos del panel nacional de comercios minoristas de INTAGE HD en Japón (SRI+ y SRI+EC), con el fin de respaldar estrategias de ingreso y expansión en ese mercado. A su vez, la red global de NIQ facilitará un acceso más ágil a datos e información estratégica sobre el mercado japonés. Al mismo tiempo, los clientes en Japón podrán acceder a los servicios globales de medición del comercio minorista (Retail Measurement Services, RMS) de NIQ, que abarcan más de 100 países y regiones, impulsando así su crecimiento internacional.

“Hoy los clientes buscan cada vez más una visión integral y conectada del comportamiento de compra de los consumidores en distintos mercados”, señaló Chang Park, director general para el Nordeste Asiático de NIQ. “Nuestra colaboración con INTAGE HD fortalece nuestra capacidad de ofrecer The Full View™, al combinar un profundo conocimiento del mercado local con alcance global para ayudar a los clientes a descubrir nuevas oportunidades e impulsar el crecimiento”.

Esta colaboración responde a un desafío clave para los clientes: la dificultad para comparar de manera consistente a Japón con otros mercados, mediante una integración más fluida de datos locales y globales.

Ya sea para expandirse en Japón o crecer en mercados internacionales, los clientes se beneficiarán con una visión más unificada del desempeño.

“Japón es un mercado altamente complejo y singular, y tanto un profundo conocimiento local como una perspectiva global son esenciales para concretar el crecimiento de los negocios”, afirmó Yoshiya Nishi, director ejecutivo de INTAGE HOLDINGS Inc. “A través de esta colaboración, combinaremos las fortalezas de ambas empresas para ofrecer información más consistente y aplicable tanto en Japón como en los mercados internacionales, respaldando firmemente la toma de decisiones y el crecimiento de nuestros clientes”.

Esta colaboración refleja el compromiso compartido de NIQ e INTAGE HD de ayudar a sus clientes a desenvolverse en mercados cada vez más interconectados con mayor claridad y confianza.

Acerca de INTAGE HOLDINGS Inc.

Fundado en 1960, el Grupo INTAGE es una empresa líder en investigación de mercado y ocupa el primer puesto en Asia. Guiado por su visión de “Entender hoy para impulsar el mañana”, utiliza la solidez de datos provenientes del mayor panel de consumidores de Japón (SCI) y del panel minorista (SRI+) para brindar soporte a la toma de decisiones en múltiples sectores mediante tecnología e inteligencia de datos.* En los últimos años, la empresa fortaleció su apoyo a la transformación digital (DX) mediante el uso estratégico de datos y aceleró la expansión de sus operaciones internacionales, principalmente en Asia, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una sociedad sostenible.

* Según el ranking Global Top-50 Insights Companies 2025 de ESOMAR (sobre la base de las ventas netas consolidadas del Grupo).

Acerca del Grupo INTAGE

(Código bursátil del Mercado Prime de la Bolsa de Tokio: 4326)

Desde su fundación en 1960, el Grupo INTAGE recopila, procesa y analiza una amplia variedad de datos, a los que suma conocimiento especializado para brindar información valiosa a sus clientes y acompañar sus procesos de toma de decisiones. Como socio estratégico, trabaja estrechamente con sus clientes para dar respuesta a sus desafíos, combinando conocimiento del consumidor con tecnología para acompañarlos en sus próximas decisiones estratégicas.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra y revela nuevas oportunidades de crecimiento. Al combinar una presencia global de datos inigualable, mediciones detalladas de consumidores y del comercio minorista, junto con décadas de experiencia en modelado con inteligencia artificial, NIQ desarrolla sistemas de decisión que ayudan a las empresas a transformar datos complejos en acciones concretas y confiables.

Con operaciones en más de 90 países, NIQ alcanza aproximadamente al 82 % de la población mundial y más de US$7,4 billones del gasto global de consumo. A través de plataformas basadas en la nube, analítica avanzada e información impulsada por inteligencia artificial, NIQ ofrece The Full View™, que ayuda a marcas y minoristas a comprender qué compran los consumidores, por qué lo compran y cuál debe ser el próximo paso.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

NIQ-GENERAL

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