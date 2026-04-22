ID LOGISTICS : BON DÉBUT D’ANNÉE AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +17,2% AU 1ER TRIMESTRE 2026

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2026.

Eric HÉMAR, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : «Dans la continuité de l’année 2025, ID Logistics réalise un bon début d’exercice 2026 avec un premier trimestre en croissance de 17,2%, à taux de change constants. La poursuite de son développement confirme la solidité de son modèle économique et la pertinence de son positionnement. Ces bonnes performances reposent sur un portefeuille clients diversifié et sur la confiance renouvelée de leaders mondiaux, notamment dans les secteurs de la grande consommation et du e-commerce, disposant d’une exposition géographique équilibrée. L’activité du Groupe, centrée sur le stockage, la préparation de commandes et les services à valeur ajoutée est faiblement consommatrice d’énergie et, démontre une forte résilience dans un environnement économique incertain. Porté par un bon niveau de croissance embarquée et une dynamique commerciale soutenue, ID Logistics confirme sa capacité à poursuivre une trajectoire de fort développement en 2026 ».

Chiffre d’affaires, en M€ 2026 2025 Variation Variation à données comparables* 1er trimestre 990,7 867,8 +14,2% +17,2% Expand

*voir en annexe

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2026 : +14,2% (+17,2% À DONNÉES COMPARABLES)

ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 990,7 M€ au 1er trimestre 2026, en progression de +14,2%.

Retraitée d’un effet de change défavorable au cours du trimestre principalement sur le dollar américain, la croissance est de +17,2% à données comparables par rapport au 1er trimestre 2025 qui était déjà en forte croissance de 17,9%.

Au cours du 1er trimestre 2026, on observe en particulier :

Un bon niveau d’activité en France avec un chiffre d’affaires en hausse de +4,9% (24% du chiffre d’affaires du Groupe) ;

Une progression du chiffre d’affaires en Europe hors France (48% du chiffre d’affaires du Groupe) de +17,3% à données comparables tirée notamment par l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne ;

Une très forte dynamique qui se poursuit en Amérique du Nord (21% du chiffre d’affaires du Groupe), avec un chiffre d’affaires en nette augmentation de +40,6% à données comparables ;

Une croissance de +8,7% à données comparables pour l’Amérique latine et l’Asie (7% du chiffre d’affaires du Groupe).

Au cours du trimestre écoulé, ID Logistics a démarré 5 nouveaux dossiers.

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics a répondu à un nombre soutenu d’appels d’offres au cours du 1er trimestre 2026. À titre d’exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants :

En France, ID Logistics poursuit son développement dans la cosmétique avec le spécialiste français SVR, marque du groupe KRESK. Le Groupe ouvre un site de 16 000 m² au sud de Paris qui emploiera environ 50 personnes.

En Italie, ID Logistics a ouvert un site de 60 000 m² pour Michelin, leader mondial du pneumatique et nouveau client du Groupe. Basé à Turin, ce site emploie 50 personnes.

Aux États-Unis, ID Logistics et Nutrabolt, spécialiste de la nutrition sportive avec les marques C4 et XTEND, étendent leur partenariat avec l’ouverture d’un nouveau site de 37 000 m² dans le Wisconsin et l’agrandissement du site historique de Salt Lake City. Depuis plus de 10 ans, ID Logistics a développé pour Nutrabolt des opérations d’entreposage, de distribution et de co-conditionnement sur 4 sites à travers le pays.

Au Brésil, ID Logistics signe un partenariat avec un acteur brésilien majeur du commerce en ligne et démarre plusieurs opérations représentant plus de 40 000 m² de surface opérationnelle et 750 emplois au total. Ce projet confirme l’expertise e-commerce des équipes ID Logistics au Brésil.

PERSPECTIVES

Dans un contexte macroéconomique mondial incertain, ID Logistics bénéficie d’un positionnement robuste pour soutenir durablement sa croissance. Son modèle économique, exclusivement orienté vers la logistique domestique et peu sensible à la volatilité des prix des carburants, limite son exposition aux cycles internationaux. Le Groupe ne dispose d’aucune activité dans les zones géopolitiques sensibles telles que les pays du Golfe Persique. ID Logistics a démontré au cours des dernières années la résilience et la solidité de son modèle économique.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026 : le 22 juillet 2026, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS :

ID Logistics, dirigé par Eric HÉMAR, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ en 2025. ID Logistics gère 450 sites implantés dans 19 pays représentant 10 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 55 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, cosmétiques et mode, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120. (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Chiffre d’affaires, en M€ 2026 2025 Variation Variation à données comparables* 1er trimestre France 241,8 230,5 +4,9% +4,9% Europe (hors France) 474,4 405,9 +16,9% +17,3% Amérique du Nord 203,2 160,8 +26,4% +40,6% Autres 71,3 70,6 +1,1% +8,7% Total 990,7 867,8 +14,2% +17,2% Expand

*voir ci-dessous

VARIATION À DONNÉES COMPARABLES

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

- des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

Passage des données publiées aux données comparables du chiffre d’affaires