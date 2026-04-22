Roots poursuit son partenariat avec Conservation de la nature Canada et lance une série spéciale de t-shirts à l’occasion du Mois de la Terre

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La marque de vêtements de plein air Roots Corporation (« Roots ») (TSX : ROOT), célèbre la troisième année de son partenariat avec Conservation de la nature Canada (CNC) en lançant une gamme de t-shirts en série limitée. Cette initiative est destinée à soutenir les efforts de conservation dans l’une des régions les plus importantes du pays sur le plan écologique. Créés en collaboration avec Accelerating Circularity, ces t-shirts sont la preuve que les textiles usagés peuvent être recyclés en nouvelles matières.

La collection comprend trois modèles : La forêt côtière, la forêt des Grands Lacs et du Saint-Laurent et la forêt boréale, qui mettent à l’honneur la diversité des paysages et des écosystèmes du pays. Fièrement fabriqués au Canada, ces t-shirts sont confectionnés à partir de tissus durables et contiennent du coton recyclé afin de favoriser la réutilisation des textiles et de réduire les déchets mis en décharge. Ils servent également à souligner le rôle essentiel des forêts canadiennes dans la préservation de la qualité de l’air, la stabilité climatique et la biodiversité. En intégrant une dimension écologique dans ses vêtements, Roots invite les consommateurs et consommatrices à contribuer à la protection des paysages naturels du Canada.

L’intégralité des recettes générées par la vente des modèles de cette collection servira à financer les activités de conservation et de gestion sur le terrain menées par CNC en Ontario, notamment la protection et l’entretien de terres prioritaires dans la région de l’arche de Frontenac, ainsi que leur suivi écologique à long terme.

Couvrant plus de 171 000 hectares, l’arche de Frontenac est l’une des régions les plus riches au pays sur le plan de la biodiversité et un corridor écologique essentiel reliant le parc Algonquin aux montagnes Adirondacks, dans l’État de New York. Ces efforts de conservation contribuent à préserver la qualité de l’eau, à soutenir les collectivités locales et à garantir l’accès à ces espaces naturels pour les générations futures.

« Chez Roots, la nature n’est pas seulement une source d’inspiration, c’est le fondement même de notre identité et de nos origines », a déclaré Meghan Roach, présidente-directrice générale de Roots Corporation. « Notre lien avec le parc Algonquin façonne notre marque depuis plus de cinquante ans et est l’inspiration à l’origine de nos créations. Grâce à notre partenariat avec CNC, nous contribuons fièrement à la protection de la nature, qui est source d’inspiration pour nos produits, tout en offrant à notre communauté la possibilité de soutenir la préservation de l’environnement par l’intermédiaire de nos vêtements. Cette série met à l’honneur ce lien et réaffirme notre engagement à protéger les habitats naturels au Canada. »

Roots soutient CNC depuis 2024 et s’engage à renforcer la connectivité des habitats, à protéger les écosystèmes essentiels et à assurer une gestion durable à long terme de l’ensemble de la région de l’arche de Frontenac. Cette initiative contribue également à la réalisation d’objectifs de conservation plus larges visant à préserver davantage de terres et de milieux aquatiques au Canada pour les générations futures.

« Ce partenariat démontre comment des marques de premier plan et des organisations de protection de la nature peuvent collaborer pour obtenir des résultats concrets sur le terrain », a déclaré Aaron Bilyea, chef du Marketing à Conservation de la nature Canada. « Avec Roots, nous faisons progresser les efforts de conservation dans des régions comme l’arche de Frontenac en préservant et en gérant des espaces naturels qui protègent la qualité de l’eau, renforcent les collectivités et favorisent la résilience à long terme. »

Créé pour soutenir des initiatives d’entreprise comme celle-ci, le programme Bienveillance Roots a versé au total plus de 4 millions de dollars à des organisations communautaires et des projets environnementaux partout au Canada depuis son lancement en 2020.

À l’occasion du Mois de la Terre, la nouvelle collection de t-shirts Roots x CNC sera en vente au prix de 68 $ CA (taxes en sus) sur roots.com pour une durée limitée. Chaque achat contribue à une bonne cause. L’intégralité des recettes générées par la vente de ces produits sert à financer le partenariat pluriannuel entre Roots et Conservation de la nature Canada.

Faites vos achats dès maintenant sur Roots.com et suivez @Roots sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn.

Consultez la page Web Bienveillance Roots pour en savoir plus sur ses initiatives.

À PROPOS DE ROOTS CORPORATION

Fondée en 1973 dans un petit chalet situé dans le nord du Canada, Roots est une marque « style de vie » internationale qui possède plus de 100 magasins de vente au détail au Canada, deux magasins aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, www.roots.com, qui dessert de nombreux marchés internationaux. Roots compte plus de 100 magasins gérés par des partenaires en Asie et exploite également une vitrine virtuelle sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste sélection de produits de divers rayons, notamment des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des vêtements non genrés, des articles en cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont synonymes de confort, de qualité et de style, afin que vous puissiez vous sentir en harmonie avec la nature. Nous proposons des articles conçus pour vous accompagner dans vos aventures au quotidien et vous permettre de vivre pleinement votre vie. Nous vendons également en gros par l’intermédiaire de canaux interentreprises et accordons des licences à un groupe choisi de détenteurs de licences qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

À PROPOS DE CONSERVATION DE LA NATURE CANADA (CNC)

Depuis 1962, Conservation de la nature Canada rallie la population dans le but de protéger les terres et les eaux essentielles à notre subsistance. Organisme de bienfaisance environnemental œuvrant de concert avec des collectivités, des nations autochtones, des gouvernements et des entreprises, nous fournissons des solutions fondées sur la nature à une échelle inégalée. Notre travail, qui contribue à sauvegarder la qualité de l’air et de l’eau, à stocker le carbone et à réduire les risques d’inondations et de feux de forêt, protège notre santé, renforce la vigueur d’économies locales, et améliore la résilience de nos collectivités. Ensemble, nous libérons tout le pouvoir de la nature pour que la vie puisse prospérer. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.