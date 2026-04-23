ClickHouse amplía su colaboración estratégica con Google Cloud e incorpora una integración más profunda, mayor flexibilidad en la nube y un rendimiento de última generación

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Hoy, en el Google Next 26, ClickHouse —referente en análisis en tiempo real, almacenamiento de datos, observabilidad y soluciones de IA/ML— anunció una ampliación significativa de su colaboración estratégica con Google Cloud. El anuncio abarca cuatro ejes principales: la integración directa con Google Cloud Lakehouse; la disponibilidad del modelo Bring Your Own Cloud (BYOC) de ClickHouse; la migración de ClickHouse Cloud en Google Cloud a los procesadores Axion basados en Arm desarrollados por Google; y una nueva integración entre el servidor MCP de ClickHouse y Google Antigravity.

Estos avances aportan una interoperabilidad más profunda en todo el ecosistema de datos, amplían la flexibilidad de implementación para las organizaciones con altos requisitos de seguridad y desbloquean mejoras significativas en el rendimiento de consultas y la eficiencia de costos para los clientes conjuntos en todo el mundo.

Esta ampliación se apoya en la creciente presencia de ClickHouse dentro del ecosistema de Google Cloud, donde miles de organizaciones intensivas en datos confían en ClickHouse Cloud para desarrollar observabilidad en tiempo real, inteligencia de negocios, canalizaciones de IA/ML y aplicaciones analíticas a gran escala. La profundización de la colaboración refleja el compromiso compartido entre ClickHouse y Google Cloud de ofrecer a los equipos de datos una infraestructura más rápida, flexible y rentable para habilitar la próxima generación de análisis.

Integración con Google Cloud Lakehouse: un análisis unificado entre los lagos de datos y ClickHouse

ClickHouse ahora se integra de forma directa con Google Cloud Lakehouse, lo que permite a los clientes consultar datos de manera fluida entre sus lagos de datos y ClickHouse, sin duplicación ni canalizaciones ETL complejas y sin sobrecarga adicional de infraestructura. Los equipos de datos pueden aprovechar el rendimiento de consultas de ClickHouse en menos de un segundo directamente sobre las tablas gestionadas por Lakehouse, junto con sus cargas de trabajo en ClickHouse, todo desde una única interfaz unificada.

Para las organizaciones que gestionan grandes volúmenes de datos estructurados y semiestructurados en Google Cloud Storage y otras fuentes compatibles con Lakehouse, esta integración evita tener que trasladar datos entre sistemas. Los equipos ahora pueden aplicar el motor líder de consultas de ClickHouse a todo su patrimonio de datos, acelerando el tiempo de obtención de información y reduciendo la complejidad operativa y los costos de infraestructura. Obtenga más información aquí.

Bring Your Own Cloud (BYOC) para Google Cloud

El modelo de implementación Bring Your Own Cloud (BYOC) de ClickHouse ya está disponible para los clientes de Google Cloud. BYOC permite a las organizaciones ejecutar directamente ClickHouse Cloud dentro de su propia red privada virtual (VPC) de Google Cloud y ofrece la simplicidad operativa de un servicio gestionado integralmente, sin renunciar al control sobre su entorno de datos.

Con BYOC en Google Cloud, los datos nunca salen del entorno del cliente. Todas las políticas de gestión de identidades y accesos (IAM), los controles de red y las configuraciones de cifrado permanecen bajo la propiedad directa del cliente, mientras que ClickHouse gestiona las operaciones, incluidos el aprovisionamiento, las actualizaciones, la supervisión y la escalabilidad. Para las empresas que operan bajo estrictos requisitos de residencia de datos, cumplimiento normativo o soberanía, BYOC ofrece una vía para adoptar todas las capacidades de ClickHouse Cloud sin compromisos. Obtenga más información aquí.

Migración a Axion: consultas más rápidas y costos más bajos en Arm

En Google Cloud, ClickHouse Cloud está migrando a los procesadores Axion de Google Cloud, CPU personalizadas basadas en Arm y diseñadas específicamente para cargas de trabajo intensivas en datos y en cómputo. Esta migración ofrece mejoras significativas tanto en el rendimiento de las consultas como en la eficiencia de costos, lo que permite a los clientes procesar más cargas analíticas a un menor costo sin realizar cambios en sus aplicaciones ni en sus consultas.

Las primeras pruebas de rendimiento muestran mejoras sustanciales en la latencia para cargas de trabajo analíticas en tiempo real en Axion, lo que refuerza la posición de ClickHouse como la base de datos de análisis en tiempo real más rápida del mundo. La migración se está implementando automáticamente para los clientes de ClickHouse Cloud en Google Cloud, sin que sea necesaria ninguna acción por su parte.

El paso a Axion refleja el compromiso continuo de ClickHouse de aprovechar los últimos avances en infraestructura para ofrecer la mejor relación precio/rendimiento a los clientes que ejecutan análisis críticos a gran escala. Obtenga más información aquí.

El servidor MCP de ClickHouse con Google Antigravity

El servidor MCP de ClickHouse permite integrar ClickHouse con entornos de desarrollo integrados diseñados para IA, como Google Antigravity. Antigravity introduce funciones innovadoras, como comentarios sobre artefactos, que aportan las mejoras en el flujo de trabajo que los desarrolladores y analistas de datos han estado solicitando. Obtenga más información aquí.

Acerca de ClickHouse

ClickHouse es el almacén de datos en tiempo real más rápido y eficiente en el uso de recursos, diseñado específicamente para análisis a cualquier escala. Con la confianza de miles de empresas en todo el mundo, ClickHouse impulsa cargas de trabajo analíticas fundamentales en ámbitos como la observabilidad, la inteligencia empresarial, entre otros casos de uso clave.

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