ASP annonce un partenariat stratégique avec ChemDAQ pour renforcer la sécurité, la confiance et la conformité dans le domaine du traitement stérile

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Advanced Sterilization Products (ASP), leader mondial dans la prévention des infections et la stérilisation à basse température, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec ChemDAQ, l’un des principaux fournisseurs de solutions de détection et de surveillance des gaz dangereux. Ensemble, ASP et ChemDAQ soutiendront les établissements de santé en renforçant les pratiques de sécurité, en consolidant la confiance réglementaire et en favorisant la mise en place d’environnements de traitement stérile de premier ordre.

Dans le cadre de ce partenariat, ASP et ChemDAQ ont collaboré sur des données factuelles issues de l’engagement du secteur et du leadership éclairé afin d’aider les professionnels du traitement stérile à rester à la pointe des normes et des directives en constante évolution, notamment la norme AAMI ST58 et d’autres recommandations relatives à l’exposition aux agents stérilisants et à la sécurité sur le lieu de travail. Ces efforts soulignent l’engagement d’ASP en faveur d’une amélioration continue et d’une innovation pratique qui répond aux besoins concrets.

Cette collaboration reflète le rôle d’ASP en tant que conseiller de confiance auprès des professionnels du traitement stérile, en associant des technologies éprouvées de stérilisation à basse température à l’expertise de ChemDAQ en matière de surveillance continue au sein du service de stérilisation (SPD). En alignant des capacités complémentaires, ce partenariat aide les équipes de soins de santé à gérer les risques, à améliorer la visibilité et à maintenir des normes de performance élevées et cohérentes tout au long des processus de retraitement.

« Chez ASP, nous sommes animés par la responsabilité de protéger les patients et les professionnels de santé qui s’occupent d’eux », déclare Chad Rohrer, président du groupe Fortive Infection Prevention Group. « Notre partenariat avec ChemDAQ renforce notre engagement à fournir non seulement une technologie, mais aussi de la confiance, grâce à la formation, à des pratiques fondées sur des données probantes et à des solutions conçues pour soutenir un traitement stérile sûr et conforme. »

Les systèmes de stérilisation d’ASP sont utilisés dans le monde entier pour faciliter le retraitement efficace de dispositifs médicaux complexes. L’intégration de la surveillance continue par ChemDAQ des gaz stérilisants, y compris le peroxyde d’hydrogène, dans l’écosystème plus large du traitement stérile au sein du SPD renforce la sensibilisation à l’environnement et favorise la sécurité des travailleurs ainsi que la conformité.

« ChemDAQ et ASP partagent une vision commune en matière de sécurité, de fiabilité et de responsabilité dans le traitement stérile », déclare Alex Hilliker, vice-président exécutif de ChemDAQ. « Ce partenariat aide les établissements de santé à faire face à une complexité croissante grâce à des solutions qui protègent à la fois les patients et le personnel. »

À propos d’Advanced Sterilization Products (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) possède une longue expérience dans la conception et la fourniture de solutions innovantes de prévention des infections qui améliorent considérablement le niveau de soins de santé et de sécurité pour ceux qui comptent le plus. Notre technologie pionnière, notre distribution mondiale et notre position de leader établie nous permettent de simplifier le processus d’achat et d’utilisation des produits et services de prévention des infections au quotidien pour des milliers d’établissements médicaux à travers le monde. Nos clients peuvent ainsi se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : prévenir les infections et sauver des vies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.asp.com.

Pour plus d’informations sur Advanced Sterilization Products, rendez-vous sur www.asp.com .

Pour plus d’informations sur ChemDAQ, rendez-vous sur www.chemdaq.com .

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