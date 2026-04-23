ClickHouse intensifie sa collaboration stratégique avec Google Cloud, offrant une intégration plus poussée, la flexibilité du cloud et des performances de nouvelle génération

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, leader dans les domaines de l'analyse en temps réel, du stockage de données, de l'observabilité et de l'IA/ML, a annoncé aujourd'hui, lors de l'événement Google Next 26, une extension majeure de sa collaboration stratégique avec Google Cloud. Cette annonce comprend quatre étapes majeures : l'intégration native avec Google Cloud Lakehouse, la disponibilité de l'offre « Bring Your Own Cloud » (BYOC) de ClickHouse, la migration de ClickHouse Cloud sur Google Cloud vers les processeurs Axion personnalisés de Google basés sur l'architecture Arm, et une nouvelle intégration entre le serveur ClickHouse MCP et Google Antigravity.

Ces avancées offrent une interopérabilité accrue au sein de l'écosystème de données, renforcent la flexibilité de déploiement pour les entreprises soucieuses de la sécurité et apportent des gains significatifs en termes de performances de requêtes et de rentabilité pour les clients communs à travers le monde.

Cette expansion s'appuie sur la présence croissante de ClickHouse au sein de l'écosystème Google Cloud, où des milliers d'organisations traitant de grandes quantités de données s'appuient sur ClickHouse Cloud pour alimenter l'observabilité en temps réel, la business intelligence, les pipelines d'IA/ML et les applications analytiques à grande échelle. Cette collaboration renforcée reflète l'engagement commun de ClickHouse et de Google Cloud à fournir aux équipes chargées des données une infrastructure plus rapide, plus flexible et plus rentable pour alimenter la prochaine génération d'analyses.

Intégration de Google Cloud Lakehouse : analyse unifiée entre les lacs de données et ClickHouse

ClickHouse s'intègre désormais de manière native à Google Cloud Lakehouse, permettant ainsi aux clients d'interroger leurs données de façon harmonieuse à la fois dans leurs lacs de données et dans leur déploiement ClickHouse, sans duplication des données, sans pipelines ETL complexes et sans surcoût d'infrastructure. Les équipes chargées des données peuvent exploiter les performances de requête de ClickHouse, inférieures à la seconde, directement sur les tables gérées par Lakehouse, parallèlement à leurs charges de travail ClickHouse actuelles, depuis une interface unique et unifiée.

Pour les organisations gérant de grands volumes de données structurées et semi-structurées sur Google Cloud Storage et d'autres sources compatibles avec Lakehouse, cette intégration élimine les frictions liées au transfert de données entre les systèmes. Les équipes peuvent désormais appliquer le moteur de requêtes de pointe de ClickHouse à l'ensemble de leur parc de données, accélérant ainsi l'obtention d'informations tout en réduisant la complexité opérationnelle et les coûts d'infrastructure. En savoir plus ici.

Bring Your Own Cloud pour Google Cloud

Le modèle de déploiement « Bring Your Own Cloud » (BYOC) de ClickHouse est désormais disponible pour les clients de Google Cloud. BYOC permet aux entreprises d'exécuter ClickHouse Cloud directement au sein de leur propre réseau privé virtuel (VPC) Google Cloud, leur offrant ainsi la simplicité opérationnelle d'un service entièrement géré sans pour autant renoncer au contrôle de leur environnement de données.

Avec BYOC sur Google Cloud, les données ne quittent jamais l'environnement du client. Toutes les politiques IAM, les contrôles réseau et les configurations de chiffrement restent sous la responsabilité directe du client, tandis que ClickHouse gère la couche opérationnelle, y compris l'approvisionnement, les mises à niveau, la surveillance et la mise à l'échelle. Pour les entreprises soumises à des exigences strictes en matière de résidence des données, de conformité ou de souveraineté, BYOC offre un moyen d'adopter toutes les fonctionnalités de ClickHouse Cloud sans compromis. En savoir plus ici.

Migration vers Axion : requêtes plus rapides, coûts réduits sur Arm

ClickHouse Cloud sur Google Cloud migre vers les processeurs Axion de Google Cloud – les CPU Arm personnalisés de Google spécialement conçus pour les charges de travail gourmandes en données et en calcul. Cette migration apporte des améliorations significatives tant en termes de débit de requêtes que de rentabilité, permettant aux clients de traiter davantage de charges de travail analytiques à moindre coût sans aucune modification de leurs applications ou requêtes.

Les premiers benchmarks démontrent des gains substantiels en termes de débit et de latence pour les charges de travail analytiques en temps réel sur Axion, renforçant ainsi la position de ClickHouse en tant que base de données analytique en temps réel la plus rapide au monde. La migration est déployée automatiquement pour les clients ClickHouse Cloud sur Google Cloud, sans aucune action requise de leur part.

Le passage à Axion reflète l'engagement continu de ClickHouse à mettre à profit les dernières avancées en matière d'infrastructure afin d'offrir le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie aux clients exécutant des analyses critiques à grande échelle. En savoir plus ici.

Le serveur ClickHouse MCP avec Google Antigravity

Le serveur ClickHouse MCP permet d'intégrer ClickHouse à des IDE natifs pour l'IA tels que Google Antigravity. Antigravity introduit des fonctionnalités innovantes telles que « Comment on Artifacts », qui apportent les améliorations de workflow réclamées par les développeurs et les analystes de données. En savoir plus ici.

À propos de ClickHouse

ClickHouse est le data warehouse en temps réel le plus rapide et le plus économe en ressources, spécialement conçu pour l'analyse à n'importe quelle échelle. Reconnu par des milliers d'entreprises à travers le monde, ClickHouse prend en charge des charges de travail analytiques critiques dans les domaines de l'observabilité, de la veille économique et bien plus encore.

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