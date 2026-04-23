ClickHouse weitet strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud aus: tiefere Integration, Cloud Flexibilität und Leistung der kommenden Generation

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, führend bei Echtzeit-Analytik, Data Warehousing, Nachverfolgbarkeit und AI/ML, hat heute auf der Google Next 26 bekannt gegeben, seine strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud deutlich auszuweiten. Angekündigt wurden vier wichtige Meilensteine: native Integration mit Google Cloud Lakehouse, die Verfügbarkeit von ClickHouse's Bring Your Own Cloud (BYOC), die Migration von ClickHouse Cloud on Google Cloud zu Google's benutzerdefinierten Arm-basierten Axion Prozessoren und eine neue Integration zwischen dem ClickHouse MCP Server und Google Antigravity.

Dies erhöht die Interoperabilität im Daten-Ökosystem, steigert die Flexibilität bei der Bereitstellung für sicherheitsbewusste Unternehmen und bietet gemeinsamen Kunden kosteneffizient mehr Leistung bei Abfragen.

Grund der Expansion ist ClickHouse's wachsende Präsenz im Google Cloud-Ökosystem. Dort verlassen sich tausende von datenintensiven Unternehmen auf ClickHouse Cloud, um Nachverfolgbarkeit in Echtzeit, Business Intelligence, AI/ML-Pipelines und analytische Anwendungen in großem Umfang bereitzustellen. Mit der vertieften Zusammenarbeit möchten ClickHouse und Google Cloud Datenteams eine schnellere, flexiblere und kosteneffizientere Infrastruktur für die Analysen der kommenden Generation verfügbar machen.

Google Cloud Lakehouse Integration: Analysen direkt über Data Lakes und ClickHouse

ClickHouse wird nun nativ in Google Cloud Lakehouse integriert, sodass Kunden Daten direkt aus ihren Data Lakes über ClickHouse abrufen können. Datenduplikation, komplexe ETL-Pipelines oder zusätzliche Infrastruktur sind dann überflüssig. Datenteams können von einer einzigen Schnittstelle aus im Bruchteil einer Sekunde ClickHouse-Abfragen direkt auf von Lakehouse verwaltete Tabellen anwenden, neben ihren bestehenden ClickHouse-Arbeitslasten.

Unternehmen, die große Mengen von strukturierten und semi-strukturierten Daten in Google Cloud Storage und anderen Lakehouse-kompatiblen Quellen verwalten, brauchen Daten nicht mehr zwischen Systemen bewegen. Teams können nun das volle Potenzial der branchenführenden Suchmaschine von ClickHouse nutzen, dadurch schnell zu Erkenntnissen gelangen und gleichzeitig die Komplexität von Operationen und die Infrastrukturkosten senken. Hier erfahren Sie mehr.

Bring Your Own Cloud für Google Cloud

ClickHouse's Modell Bring Your Own Cloud (BYOC) ist nun auch für Google Cloud-Kunden verfügbar. Mit BYOC können Organisationen ClickHouse Cloud direkt in ihrer eigenen Google Cloud Virtual Private Cloud (VPC) nutzen. So profitieren Sie von den Vorteilen eines vollständig verwalteten Dienstes ohne dabei die Kontrolle über ihr Datenumfeld zu verlieren.

Mit BYOC auf Google Cloud verlassen die Daten nie die Umgebung des Kunden. Alle IAM-Richtlinien, Netzwerkkontrollen und Verschlüsselungskonfigurationen bleiben im Besitz des Kunden, während ClickHouse operationale Aufgaben übernimmt, wie Bereitstellung, Upgrades, Überwachung und Skalierung. Unternehmen, die strikte Regeln für die Aufbewahrung der Daten, Compliance und Souveränität einhalten müssen, ist BYOD ein Weg, das gesamte Potenzial von ClickHouse uneingeschränkt zu nutzen. Hier erfahren Sie mehr.

Migration zu Axion: Schnellere Abfragen, geringere Kosten auf Arm

ClickHouse Cloud on Google Cloud wird migriert zu Google Cloud's Axion Prozessoren — Google's benutzerdefinierte Arm-basierte CPUs, konzipiert für datenintensive Arbeitslasten, die viel Rechenleistung erfordern. Diese Migration verbessert die Performance bei Abrufen und die Kosteneffizienz. So können Kunden mehr analytische Arbeitslasten zu geringeren Kosten verarbeiten, ohne ihre Anwendungen oder Abfragen zu ändern.

Erste Benchmarks zeigen auf Axion bei analytischen Arbeitslasten in Echtzeit erhebliche Gewinne beim Durchsatz und der Latenz. Das festigt die Position von ClickHouse als die schnellste Analyse-Datenbank in Echtzeit der Welt. ClickHouse Cloud-Kunden auf Google Cloud profitieren automatisch von den Neuerungen, sie brauchen nichts unternehmen.

Die Hinwendung zu Axion zeigt, dass ClickHouse die jüngsten Infrastruktur-Fortschritte nutzt, um Kunden, die unternehmenskritische Analysen in großem Umfang durchführen, beste Leistungen zu möglichst geringen Kosten zu bieten. Hier erfahren Sie mehr.

Der ClickHouse MCP Server mit Google Antigravity

Der ClickHouse MCP Server ermöglicht die Integration von ClickHouse in KI-native IDEs wie Google Antigravity. Antigravity führt innovative Funktionen wie 'Comment on Artifacts' ein, die die von Entwicklern und Datenanalysten erwünschten Verbesserungen des Workflows bieten. Hier erfahren Sie mehr.

Über ClickHouse

ClickHouse ist das schnellste und im Hinblick auf Ressourcen effizienteste Data Warehouse für Echtzeit-Analysen in großem Umfang. Tausende von Unternehmen weltweit setzen auf ClickHouse bei der Durchführung von unternehmenskritischen Analysen, Nachverfolgung und Business Intelligence.

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