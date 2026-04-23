ClickHouse breidt strategische samenwerking met Google Cloud uit, wat leidt tot diepere integratie, cloudflexibiliteit en prestaties van de volgende generatie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, een leider in realtime analyses, datawarehousing, observability en AI/ML, heeft vandaag op Google Next 26 een aanzienlijke uitbreiding van de strategische samenwerking met Google Cloud aangekondigd. De aankondiging omvat vier belangrijke mijlpalen: native integratie met Google Cloud Lakehouse, de beschikbaarheid van ClickHouse's Bring Your Own Cloud (BYOC), de migratie van ClickHouse Cloud op Google Cloud naar Google's op Arm gebaseerde Axion-processors en een nieuwe integratie tussen de ClickHouse MCP-server en Google Antigravity.

Deze verbeteringen zorgen voor een diepere interoperabiliteit binnen het data-ecosysteem, vergroten de implementatieflexibiliteit voor beveiligingsbewuste bedrijven en ontsluiten aanzienlijke winst in queryprestaties en kostenefficiëntie voor gezamenlijke klanten wereldwijd.

Deze uitbreiding bouwt voort op de groeiende aanwezigheid van ClickHouse binnen het Google Cloud-ecosysteem, waar duizenden data-intensieve organisaties vertrouwen op ClickHouse Cloud voor realtime observability, bedrijfsinformatie, AI/ML-pijplijnen en analytische applicaties op grote schaal. De intensievere samenwerking weerspiegelt een gedeelde toewijding van ClickHouse en Google Cloud om datateams snellere, flexibelere en kosteneffectievere infrastructuur te bieden voor de volgende generatie analyses.

Google Cloud Lakehouse-integratie: uniforme analyses in data lakes en ClickHouse

ClickHouse integreert nu native met Google Cloud Lakehouse, waardoor klanten naadloos data kunnen opvragen in hun data lakes en ClickHouse-implementatie zonder dataduplicatie, complexe ETL-pijplijnen of extra infrastructuurkosten. Datateams kunnen profiteren van ClickHouse-queryprestaties van minder dan een seconde, rechtstreeks op door Lakehouse beheerde tabellen, naast hun bestaande ClickHouse-workloads, vanuit één uniforme interface.

Voor organisaties die grote hoeveelheden gestructureerde en semi-gestructureerde data beheren in Google Cloud Storage en andere met Lakehouse compatibele bronnen, elimineert deze integratie de frictie van het verplaatsen van data tussen systemen. Teams kunnen nu de toonaangevende query-engine van ClickHouse toepassen op hun volledige dataomgeving, waardoor ze sneller inzichten verkrijgen en de operationele complexiteit en infrastructuurkosten verlagen. Lees hier meer.

Bring Your Own Cloud voor Google Cloud

Het Bring Your Own Cloud (BYOC)-implementatiemodel van ClickHouse is nu beschikbaar voor Google Cloud-klanten. Met BYOC kunnen organisaties ClickHouse Cloud rechtstreeks in hun eigen Google Cloud Virtual Private Cloud (VPC) draaien, waardoor ze de operationele eenvoud van een volledig beheerde service krijgen zonder de controle over hun dataomgeving te verliezen.

Met BYOC op Google Cloud verlaten gegevens de omgeving van de klant nooit. Alle IAM-beleidsregels, netwerkbeheer en encryptieconfiguraties blijven onder direct beheer van de klant, terwijl ClickHouse de operationele laag beheert, inclusief provisioning, upgrades, monitoring en schaling. Voor bedrijven die werken met strenge eisen op het gebied van dataresidentie, compliance of soevereiniteit, biedt BYOC een manier om de volledige mogelijkheden van ClickHouse Cloud te benutten zonder compromissen. Lees hier meer.

Migratie naar Axion: snellere query's, lagere kosten op Arm

ClickHouse Cloud op Google Cloud migreert naar de Axion-processors van Google Cloud: de op Arm gebaseerde CPU's van Google die speciaal zijn ontworpen voor data-intensieve, rekenintensieve workloads. Deze migratie levert aanzienlijke verbeteringen op in zowel querydoorvoer als kostenefficiëntie, waardoor klanten meer analytische workloads tegen lagere kosten kunnen verwerken zonder hun applicaties of query's te hoeven aanpassen.

De eerste benchmarks tonen substantiële winst in doorvoer en latentie voor realtime analytische workloads op Axion, wat de positie van ClickHouse als 's werelds snelste realtime analysedatabase versterkt. De migratie wordt automatisch uitgerold voor ClickHouse Cloud-klanten op Google Cloud, zonder dat hiervoor actie vereist is.

De overstap naar Axion weerspiegelt de voortdurende inzet van ClickHouse om gebruik te maken van de nieuwste infrastructuurontwikkelingen om klanten die bedrijfskritische analyses op grote schaal uitvoeren, de beste prijs-prestatieverhouding te bieden. Lees hier meer.

De ClickHouse MCP-server met Google Antigravity

De ClickHouse MCP-server maakt het mogelijk om ClickHouse te integreren met AI-native IDE's zoals Google Antigravity. Antigravity introduceert innovatieve functies zoals 'Commentaar op artefacten' die workflowverbeteringen bieden waar ontwikkelaars en data-analisten al lange tijd om vragen. Lees hier meer.

Over ClickHouse

