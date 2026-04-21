Die Digital Infrastructure Division der Prime Group wird in Zusammenarbeit mit Microsoft und Hanwha Technology landesweit Edge-Rechenzentren und ein Batterie-Energiespeichernetzwerk zur Unterstützung von Echtzeit-Inferenz einsetzen

HANNOVER,Deutschland & SARATOGA SPRINGS, New York--(BUSINESS WIRE)--Die Digital Infrastructure Division der Prime Group Holdings LLC („Prime Group“) gab heute bekannt, dass sie Edge-Rechenzentren und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) in zahlreichen Objekten ihres bestehenden landesweiten Portfolios einrichten wird. Möglich wird dies durch Technologien von Microsoft und Qcells, einer Tochtergesellschaft von Hanwha, sowie durch das Energie-Know-how von TransGrid Energy, ebenfalls ein verbundenes Unternehmen von Hanwha. Die Prime Group nutzt ihre Immobilienpräsenz in dicht besiedelten städtischen und vorstädtischen Märkten, die etwa 95 % der US-Bevölkerung ausmachen, strategisch, um ein hypervernetztes Netzwerk mit geringer Latenz aufzubauen. Durch die Nutzung verfügbarer Stromkapazitäten und bestehender Infrastruktur vor Ort ist die Prime Group gut positioniert, um dezentrale Lösungen zu unterstützen, die auf die wachsenden Anforderungen KI-gesteuerter Anwendungen zugeschnitten sind.

Während sich das KI-Training traditionell auf große, zentralisierte Rechenzentren konzentriert, die weit vom Endnutzer entfernt sind, kann die Inferenz – die Ausführung von KI-Modellen – von der Nähe profitieren, um Echtzeitleistung zu ermöglichen. Das „Micro AI-Factory“-Netzwerk der Prime Group ist darauf ausgelegt, die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu liefern, die Anwendungen wie Computer Vision, Spracherkennung und industrielle Automatisierung unterstützen.

Die Prime Group nutzt ihre bestehende Stromkapazität, was im Vergleich zur traditionellen Entwicklung von Greenfield-Rechenzentren eine deutlich schnellere „Time-to-Power“ ermöglicht. An Standorten, an denen zusätzliche Stromkapazität von Vorteil sein könnte, nutzt die Prime Group TransGrid Energy für die Stromerzeugung und -speicherung. Diese Anlagen werden als standardisierte KI-Fabriken eingesetzt, die die Open-Source-Ontologie WattSchema (WattSchema.org) integrieren, um die Effizienz zu optimieren und eine branchenführende Wirtschaftlichkeit auf Dollar-pro-Token-Basis zu erzielen.

„Unsere landesweite Präsenz und die verfügbare Stromkapazität bieten eine überzeugende Gelegenheit, unsere Anlagen durch gezielte Energie- und Dateninfrastrukturanwendungen aufzuwerten“, sagte Robert J. Moser, CEO der Prime Group. „Durch die Integration von Microsoft Azure mit den agentenbasierten Energieoptimierungstechnologien von Qcells können wir zusätzliche Einnahmen generieren, den Spitzenenergiebedarf senken und die Netzstabilität unterstützen – und das alles im Rahmen der Anlagen, die wir bereits besitzen und betreiben.“

„Zuverlässige, energiebewusste Betriebsabläufe sind für dezentrale KI unerlässlich“, sagte Dr. Youngchoon Park, Präsident von Grid & Energy Services bei Qcells. „Die Technologien von Hanwha zur Energieerzeugung und -optimierung werden die Bemühungen der Prime Group unterstützen, reaktionsfähige, netzgebundene KI-Anlagen im ganzen Land zu errichten“, fügte Sean Park, Präsident von TransGrid Energy, hinzu.

„Unternehmen benötigen zunehmend eine KI-Infrastruktur, die sowohl dezentral als auch energiebewusst ist“, sagte Ulrich Homann, Corporate Vice President für Cloud und KI bei Microsoft. „Der Ansatz der Prime Group zeigt, wie Microsoft Azure dazu beitragen kann, Echtzeit-KI-Anwendungen am Netzwerkrand zu unterstützen und gleichzeitig eine effiziente Verwaltung der Energieressourcen zu ermöglichen.“

Über Prime Group Holdings

Prime Group Holdings ist eine vertikal integrierte Private-Equity-Plattform für Immobilien mit einer breiten operativen Präsenz in Nordamerika und der Karibik. Die Prime Group und ihre verbundenen Unternehmen besitzen und verwalten Bruttovermögen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, einschließlich Anlagevermögen, das nicht von einem Prime-Investmentmanager verwaltet wird. Als etablierte institutionelle Plattform verfügt die Prime Group über integrierte Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Bau, Betrieb, Kapitalmärkte sowie Recht und Compliance. Diese Struktur gewährleistet eine disziplinierte Unternehmensführung, Bilanzstärke und Kontinuität in der Umsetzung und unterstützt so die langfristige Verwaltung ihres Immobilienportfolios. Weitere Informationen über die landesweite Edge-Rechenzentrumsplattform „Prime Edge“ finden Sie unter https://theedge.io/.

Über die Hanwha Group

Hanwha ist Südkoreas siebtgrößter Konzern mit innovativen Geschäftsbereichen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Mechatronik, Energie- und maritime Lösungen, Finanzen sowie Einzelhandel und Dienstleistungen. Wir sind ein multinationales Unternehmen mit einem robusten globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften, das es uns ermöglicht, Synergien zu nutzen, um transformative Lösungen und wirkungsvolle Innovationen zu liefern, die nachhaltiges Wachstum in verschiedenen Branchen und Gemeinschaften vorantreiben. Mit starken Fundamenten in Kernbranchen verbessern wir das Leben der Menschen durch unsere Technologien, Produkte und Dienstleistungen.

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