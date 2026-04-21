Moody’s依托Microsoft 365 Copilot在企业AI工作流程中升级决策级信用情报能力

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation (NYSE: MCO)今日宣布，与Microsoft的战略合作进入下一阶段，将Moody’s决策级情报直接集成到Microsoft AI解决方案中。这一里程碑标志着双方合作从联合创新，升级为将Moody’s决策级情报规模化嵌入客户日常工作的企业环境工作流程。

Moody’s总裁兼首席执行官Rob Fauber表示：“超过115年以来，Moody’s始终是金融专业人士在做出重大决策时所依赖的情报层。通过将这类情报在企业层面直接嵌入Microsoft的AI解决方案，我们让决策级分析不仅服务于专业人员，还能触达企业内每一位有需要的员工。”

本次集成通过两大路径实现。借助模型上下文协议(MCP)，Moody’s智能体工作流程和决策级情报通过Microsoft 365 Copilot内的专属Moody’s智能体进行交付，企业无需定制集成即可启用Moody’s决策级情报。此外，Moody’s决策级情报可作为基础数据源，全面接入Microsoft 365 Copilot各类应用场景，包括Copilot聊天和研究员智能体，以及Microsoft Excel中的Copilot，让共同客户在研究工作流程中即可获取Moody’s的信用评级、研究报告、实体数据和新闻资讯。

Microsoft全球金融服务企业副总裁Bill Borden表示：“我们与Moody’s的持续合作体现了双方的共同承诺：将可信的金融情报直接融入专业人士日常使用的工具。通过将Moody’s决策级洞察集成到Microsoft 365 Copilot中，我们让行业内的金融服务专业人士能够更轻松地在工作流程中获取权威数据和背景信息，从而更快行动并更有信心地做出决策。”

通过将Moody’s信用情报嵌入Microsoft的AI解决方案，此次集成将服务范围从专业人员拓展至机构内更广泛的用户群体，从而支持企业各层级更一致地运用可信的信用背景信息。Moody’s互联情报覆盖6亿个实体、20亿条所有权关联信息和主要风险领域，提供可信的背景信息层，让AI输出在任何交付场景下都具备有效性、可解释性和可审计性。

Moody’s的一系列AI合作体现了公司致力于将其互联情报嵌入市场参与者正在构建和使用的领先AI平台。

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《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

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