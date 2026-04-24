-

Andersen Global styrker sin vestafrikanske platform med tilføjelsen af et medlemsfirma i Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin ekspansion i Afrika, hvor Lima Partners tilslutter sig som medlemsfirma og introducerer Andersen-navnet i Ghana.

Det nuværende Andersen in Ghana blev stiftet i 2014, har hovedkontor i Accra og ledes af administrerende partner Daniel Addo Okoe. Firmaet tilbyder et komplet udvalg af professionelle services, herunder skatterådgivning, regulatorisk compliance, regnskab og rådgivning, transfer pricing, lønadministration, immigration og selskabsretlige sekretærydelser til både lokale og internationale klienter, der opererer i Ghana og den bredere vestafrikanske region.

"At indtræde som medlemsfirma i Andersen Global markerer en betydelig milepæl for vores organisation," udtalte Kwame Amporful, seniorpartner hos Andersen in Ghana. "Vores kunder vil få glæde af forbedrede kompetencer på tværs af landegrænser, samtidig med at de beholder adgangen til praktisk kvalitetsrådgivning, der er skræddersyet til markedet i Ghana.”

"Ghana spiller en afgørende rolle i at fremme handel og investeringer på tværs af Vestafrika," tilføjede Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Etableringen af Andersen in Ghana er et vigtigt skridt mod at opbygge en sammenhængende og fuldt integreret platform i hele regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Back to Newsroom