Andersen Global styrker sin vestafrikanske platform med tilføjelsen af et medlemsfirma i Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin ekspansion i Afrika, hvor Lima Partners tilslutter sig som medlemsfirma og introducerer Andersen-navnet i Ghana.

Det nuværende Andersen in Ghana blev stiftet i 2014, har hovedkontor i Accra og ledes af administrerende partner Daniel Addo Okoe. Firmaet tilbyder et komplet udvalg af professionelle services, herunder skatterådgivning, regulatorisk compliance, regnskab og rådgivning, transfer pricing, lønadministration, immigration og selskabsretlige sekretærydelser til både lokale og internationale klienter, der opererer i Ghana og den bredere vestafrikanske region.

"At indtræde som medlemsfirma i Andersen Global markerer en betydelig milepæl for vores organisation," udtalte Kwame Amporful, seniorpartner hos Andersen in Ghana. "Vores kunder vil få glæde af forbedrede kompetencer på tværs af landegrænser, samtidig med at de beholder adgangen til praktisk kvalitetsrådgivning, der er skræddersyet til markedet i Ghana.”

"Ghana spiller en afgørende rolle i at fremme handel og investeringer på tværs af Vestafrika," tilføjede Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Etableringen af Andersen in Ghana er et vigtigt skridt mod at opbygge en sammenhængende og fuldt integreret platform i hele regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

