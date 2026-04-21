Aventon étend son programme de conditions de paiement B2B à l’Allemagne avec TreviPay

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, partenaire mondial d’infrastructure de paiement B2B, a annoncé aujourd’hui l’extension de son partenariat avec Aventon afin de soutenir le lancement du programme Aventon Payment Terms en Allemagne. S’appuyant sur le succès du programme existant d’Aventon aux États-Unis et au Canada, cette nouvelle offre permettra aux acheteurs B2B éligibles en Allemagne d’accéder à des conditions de facturation et de paiement flexibles, conçues pour rendre les achats plus faciles et plus prévisibles.

Alors qu’Aventon fait son entrée sur le marché allemand et étend sa présence en Europe, TreviPay sera le fournisseur exclusif de conditions de paiement pour les acheteurs B2B d’Aventon. Le programme est conçu pour aider les partenaires détaillants d’Aventon à acheter en toute confiance et à gérer leur fonds de roulement plus efficacement, tout en soutenant la croissance à long terme de la marque sur un nouveau territoire. En proposant des crédits commerciaux via TreviPay, Aventon peut offrir aux détaillants une plus grande flexibilité d’achat et renforcer sa capacité à être compétitif sur un marché dynamique.

Une étude de TreviPay montre que 78 % des acheteurs B2B estiment que la facturation est nécessaire pour une expérience d’achat fluide, soulignant l’importance de conditions de paiement flexibles alors qu’Aventon s’étend sur un nouveau marché.

« Les paiements et la facturation jouent un rôle important dans la manière dont les fabricants établissent la confiance avec leurs réseaux de distributeurs et se développent sur de nouveaux marchés », déclare Brandon Spear, directeur général de TreviPay. « Alors qu’Aventon s’étend en Allemagne, proposer des options de paiement flexibles contribue à fluidifier le processus d’achat et offre aux détaillants un moyen plus prévisible de gérer leurs achats. C’est un moyen pratique de soutenir la croissance tout en renforçant les relations commerciales. »

Cette expansion reflète la solidité de la relation existante entre Aventon et TreviPay, ainsi que l’adoption et le comportement d’achat répété observés dans le cadre du programme nord-américain actuel. Fort de son expérience auprès de clients opérant dans toute l’Europe, TreviPay peut aider Aventon à étendre la même expérience de paiement B2B aux acheteurs allemands alors que l’entreprise poursuit sa croissance internationale.

« Nous sommes ravis de nous associer à TreviPay, un expert très expérimenté dans ce domaine, pour accompagner notre expansion sur le marché européen », déclare Oliver Hensche, directeur des ventes B2B pour l’Europe. « TreviPay offre à notre réseau de revendeurs des solutions de paiement B2B flexibles et un processus de facturation transparent et fluide. »

Grâce au programme de TreviPay, Aventon peut proposer des conditions de facturation et de paiement flexibles aux acheteurs B2B éligibles en Allemagne, en s’appuyant sur les services de souscription et de prise de décision en matière de créances de TreviPay, alors que la marque se développe en Europe.

Pour en savoir plus sur la manière dont TreviPay prend en charge la facturation et les paiements B2B, rendez-vous sur www.TreviPay.com.

À propos de TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company™, est le partenaire mondial d’infrastructure de paiement B2B pour les fabricants, les détaillants, les agences de voyages et les banques. Grâce à notre plateforme entièrement gérée, à nos applications intelligentes et à 40 ans d’expertise en matière de comportement des acheteurs, nous aidons les acheteurs à acheter et les vendeurs à se développer et à être payés plus rapidement. En coulisses, nous harmonisons le processus de la commande à l’encaissement, de l’intégration rapide des clients et du marketing prédictif à la facturation et au règlement intelligents, le tout alimenté par une IA qui s’améliore à chaque transaction. Il en résulte moins d’erreurs, un panier moyen plus élevé et un délai de recouvrement garanti. Facilitant plus de 8 milliards de dollars d’échanges commerciaux mondiaux chaque année, TreviPay est présent dans 35 pays et a été désigné Leader des applications de paiement intégrées par IDC et Meilleur fournisseur de solutions de gestion des encaissements par The Hackett Group. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.trevipay.com.

À propos d’Aventon

Aventon a été fondée en 2013 à Brea, en Californie. Ce qui a commencé par une passion pour la course cycliste est devenu l’une des principales marques de vélos électriques en Amérique du Nord. Aventon allie technologie de pointe, conception réfléchie et expérience de conduite haut de gamme pour redéfinir ce que peut être l’aventure moderne. Avec des équipes à travers le monde et un engagement constant en faveur de l’innovation, Aventon façonne l’avenir de la mobilité à deux roues.

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