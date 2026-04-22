Andersen Global wzmacnia platformę w Afryce Zachodniej wraz z dołączeniem firmy członkowskiej w Ghanie

Andersen Global kontynuuje ekspansję w Afryce – firma Lima Partners obejmuje status firmy członkowskiej i przyjmuje szyld Andersen w Ghanie.

Na czele Andersen in Ghana, która powstała w 2014 r. i ma siedzibę w Akrze, stoi wspólnik zarządzający Daniel Addo Okoe. Firma świadczy pełen zakres profesjonalnych usług, w tym w dziedzinie doradztwa podatkowego, zgodności z przepisami, rachunkowości i poradnictwa, cen transferowych, zarządzania płacami, imigracji i sekretariatu dla firm, na rzecz klientów lokalnych i zagranicznych prowadzących działalność w Ghanie oraz w szerszym regionie Afryki Zachodniej.

– Objęcie statusu firmy członkowskiej Andersen Global to dla naszej organizacji istotne osiągnięcie – powiedział Kwame Amporful, starszy wspólnik Andersen in Ghana. – Nasi klienci skorzystają na wzmocnionym potencjale transgranicznym, a zarazem w dalszym ciągu będą się cieszyć praktycznym, wysokiej jakości doradztwem dostosowanym do rynku Ghany.

– Ghana odgrywa zasadniczą rolę w ułatwianiu handlu transgranicznego i inwestycji w Afryce Zachodniej – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Ustanowienie Andersen in Ghana stanowi znaczący krok w kierunku stworzenia płynnej, w pełni zintegrowanej platformy w całym regionie.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.