Moody’s憑藉Microsoft 365 Copilot在企業AI工作流程中升級決策級信用情報能力

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE: MCO)今日宣布，與Microsoft的策略性合作進入下一階段，將Moody’s決策級情報直接整合到Microsoft AI解決方案中。這一里程碑代表雙方合作從共同創新，升級為將Moody’s決策級情報規模化內建到客戶日常工作的企業環境工作流程中。

Moody’s總裁兼執行長Rob Fauber表示：「超過115年以來，Moody’s始終是金融專業人士在做出重大決策時所依賴的情報層。透過將這類情報在企業層面直接內建到Microsoft的AI解決方案中，我們讓決策級分析不僅服務於專業人員，還能觸達企業內每一位有需要的員工。」

本次整合透過兩大路徑實現。藉助模型上下文協議(MCP)，Moody’s代理工作流程和決策級情報透過Microsoft 365 Copilot內的專屬Moody’s代理進行交付，企業無需客製化整合即可啟用Moody’s決策級情報。此外，Moody’s決策級情報可充當基礎資料來源，全面應用於Microsoft 365 Copilot各類場景，包括Copilot聊天和研究員代理，以及Microsoft Excel中的Copilot，讓共同客戶在研究工作流程中即可取得Moody’s的信用評等、研究報告、實體資料和新聞資訊。

Microsoft全球金融服務企業副總裁Bill Borden表示：「我們與Moody’s的持續合作體現了雙方的共同承諾：將可信的金融情報直接融入專業人士日常使用的工具。透過將Moody’s決策級洞察整合到Microsoft 365 Copilot中，我們讓業界的金融服務專業人士能夠更輕鬆地在工作流程中取得權威資料和背景資訊，從而更快行動並更有信心地做出決策。」

透過將Moody’s信用情報內建到Microsoft的AI解決方案中，此次整合將服務範圍從專業人員擴大至機構內更廣泛的使用者群體，從而支援企業各層級更一致地運用可信的信用背景資訊。Moody’s互連情報涵蓋6億個實體、20億條所有權關聯資訊和主要風險領域，提供可信的背景資訊層，讓AI輸出在任何交付場景下都具備有效性、可解釋性和可稽核性。

Moody’s的一系列AI合作體現了公司致力於將其互連情報內建到市場參與者正在建構和使用的一流AI平台中。

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《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本文件中的某些陳述為前瞻性陳述，依據對Moody’s業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績或結果大相逕庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本文件中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。上述因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭。這些內容在Moody’s截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」，以及該公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的其他文件中或由此而含有的資料中具有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。

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