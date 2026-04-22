IONCHI verwelkomt AITO om samen met BMW en Mercedes-Benz premium hogevermogenslaadnetwerken in China te ontwikkelen

Peking--(BUSINESS WIRE)--IONCHI, de joint venture tussen BMW en Mercedes-Benz op het gebied van hogevermogenslaaddiensten, heeft vandaag aangekondigd dat SERES zich als gelijkwaardige aandeelhouder bij het bedrijf zal aansluiten. Via deze participatie-investering zal AITO, het premiummerk van de SERES Group, de ontwikkeling van de premium laadinfrastructuur van IONCHI ondersteunen. Met deze toevoeging blijft IONCHI premium laaddiensten leveren via geavanceerde technologie en digitale diensten aan alle geschikte voertuigen, terwijl het exclusieve laadervaringen biedt aan klanten van BMW, AITO en Mercedes-Benz. Het uitgebreide partnerschap tussen drie partijen markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor het premium laadnetwerk, waardoor verdere groei en een breder klantenbereik mogelijk worden. Elk van de drie aandeelhouders zal een belang van 33,3% in de joint venture houden.

IONCHI, opgericht in 2024, heeft als doel de premium elektrische mobiliteitservaring in China te verbeteren via een geavanceerd openbaar hogevermogenslaadnetwerk. Het netwerk geeft prioriteit aan toplocaties in stedelijke gebieden en combineert ultrasnel en betrouwbaar laden met premium exploitatie en onderhoud van stations, klantenservice en het gebruik van 100% hernieuwbare energie. Hierdoor wordt gebruikers een handige, betrouwbare en duurzame premium laadervaring geboden.

Nieuwe groeiperspectieven door een versterkt partnerschap

BMW en Mercedes-Benz verwelkomen de deelname van AITO en zullen samen met de nieuwe partner werken aan het ontsluiten van nieuwe mogelijkheden voor de geografische uitbreiding, netwerkdichtheid en service-innovatie van IONCHI. De samenwerking weerspiegelt een gedeelde inzet van alle partijen om hoogwaardige laadinfrastructuur verder te ontwikkelen en de voortdurende groei van elektrische mobiliteit in China te ondersteunen.

Het laadnetwerk van IONCHI heeft tot doel premium laaddiensten te bieden aan alle gebruikers van elektrische voertuigen. Klanten van BMW, AITO en Mercedes-Benz profiteren naast de basisdiensten van IONCHI van exclusieve voordelen, zoals online reserveringen en prioritaire toewijzing van laadvermogen.

Toewijding aan duurzame mobiliteit in China

Door de voortdurende uitbreiding van hoogwaardige laadinfrastructuur en de integratie van geavanceerde technologieën zal IONCHI blijven bijdragen aan de ontwikkeling van het ecosysteem voor elektrische mobiliteit in China. Daarnaast delen alle aandeelhouders een langetermijncommitment om de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in China te ondersteunen.

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders.